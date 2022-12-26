Открытие катка на «Черном озере» перенесли уже во второй раз из-за погоды

Каток в казанском парке «Черное озеро» планировалось открыть сегодня – планировалось, что он будет запущен в «техническом режиме». Однако сегодня каток только начнут заливать, а его открытие вновь перенесли из-за неблагоприятной погоды – на этот раз на 27 декабря.

«Ледяной дождь и обильные снегопады не оставили нам никаких шансов — открытие катка переносится на 27 декабря», – сообщила пресс-служба мэрии города.

Сегодня каток будут заливать вручную, а завтра приедет специальная техника для финальной заливки льда. Предполагается, что к вечеру вторника каток будет готов встретить первых гостей.

Напомним, открыть каток планировалось в прошлую пятницу, 23 декабря, однако этому помешала теплая погода.