Открытие главной елки в Базарных Матаках собрало полсотни Дедов Морозов

В Центральном парке села Базарные Матаки в Алькеевском районе состоялось открытие главной елки. Праздничное мероприятие собрало Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей почти со всех населенных пунктов района. Об этом пишут «Алькеевские вести».

Шествие началось от кинотеатра «Колос» и продолжилось рядом с торговыми рядами, где шла оживленная торговля продуктов сельского хозяйства.

Алькеевцы и гости района с улыбкой встречали колонну сказочных героев, приветствовали, поздравляли с наступающим праздником, а те, в свою очередь, пели новогодние песни, шутили, заигрывая с прохожими.

Как только Деды Морозы и Снегурочки дошли до центрального парка, на главной елке района зажглись серебристо-голубые огни.

Дети громко аплодировали, они были очень рады встрече. Главный Дед Мороз поприветствовал собравшихся на русском языке, а Снегурочка — на татарском. Затем начались веселые игры, которые завершились хороводом и чаепитием с блинами.

Воспитатели Людмила Мухина и Зульфия Абдрахманова отметили, что дети очень ждут этот праздник. «Они очень хотят увидеть Деда Мороза, а тут их сразу 50! Представьте себе, сколько эмоций! Замерзнуть не успели. Погода хорошая. Дети вдоволь наигрались. Спасибо работникам культуры и за горячий чай с блинами», — поделились педагоги.

Главным Дедом Морозом был назначен Алексей Федонин, который работает в районном доме культуры уже четверть века.

«В этом году я в 25-й раз надеваю костюм главного новогоднего персонажа. Обязанность Деда Мороза — дарить в Новом году радость и смех, исполнять желания детей, дарить подарки. В Новогоднюю ночь я буду в новом дорогом костюме, он уже в пути», — рассказал главный волшебник Нового года.