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Новости Татарстана и Казани
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Открытие елок в Казани перенесли
Власти Казани перенесли открытие елок у Центра семьи «Казан» и в сквере 100-летия образования строительной отрасли РТ. Причина – погодные условия, сообщают в мэрии столицы Татарстана.
Так, открытие ёлки и ёлочного городка у Центра семьи «Казан» состоится 26 декабря в 17:30.
При этом в сквере 100-летия образования строительной отрасли РТ елку зажгут на следующей неделе. Точная дата будет объявлена позже.
Также уточняется, что елки в парке у ЖК «Салават Купере» и набережной реки Казанки откроют по ранее оглашенному расписанию.
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