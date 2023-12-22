Открытие елок в Казани перенесли

Власти Казани перенесли открытие елок у Центра семьи «Казан» и в сквере 100-летия образования строительной отрасли РТ. Причина – погодные условия, сообщают в мэрии столицы Татарстана.

Так, открытие ёлки и ёлочного городка у Центра семьи «Казан» состоится 26 декабря в 17:30.

При этом в сквере 100-летия образования строительной отрасли РТ елку зажгут на следующей неделе. Точная дата будет объявлена позже.

Также уточняется, что елки в парке у ЖК «Салават Купере» и набережной реки Казанки откроют по ранее оглашенному расписанию.