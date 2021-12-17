«Открытие»: Декабрь 2021 года определит движение рынка недвижимости в следующем году

Из-за роста выдачи ипотек в сентябре 2021 года и прогнозов о снижении интереса россиян к покупке квартир по причине их подорожания по итогам декабря этого года застройщики определят, какой ценовой политики в плане продаж недвижимости им придерживаться. Об этом сообщила начальник аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Анна Морина.

«Мы ожидали, что в 2021 году будет нормализация рынка и снижение цен на недвижимость, потому что они и так выросли. Но рост стоимости продолжился вместе с увеличением спроса даже после того, как начала действовать более сокращенная программа госипотеки», – сообщила Морина.

По данным банка «Открытие», застройщиками ожидалось падение продаж квартир в конце 2021 года, однако динамика в сентябре этого года заставила пересмотреть их ценовую политику на более агрессивную.

Помимо этого, в случае неожиданного падения продаж в следующем году застройщики будут вынуждены пересмотреть свои цены в сторону их уменьшения и частичной компенсации роста ставок по ипотеке.

Анна Морина сообщила, что сейчас среднемесячные платежи вернулись к тем уровням, которые были в 2019 году, но цена на квартиры сильно увеличилась, поэтому доступность жилья начала снижаться и пришла к среднему уровню. Рынок достиг насыщения, и дальше нужно переходить к его нормализации. Она также обратила внимание ситуацию на рынке вторичного жилья.

«Стоимость вторичного жилья начинает догонять цены первичного, потому что цены на первичное сильно выросли. Ожидается, что в скором времени соотношение цен между ними придет к такому же, какое было в 2019 году», – сообщила Морина.

Начальник аналитического управления банка «Открытие» также затронула тему складских помещений и сообщила, что в городах по всей стране, где много населения и предприятий, склады пользовались спросом – их приобретали для хранения продукции с целью дальнейшей продажи или перевозки.