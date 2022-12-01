Открытие центральной елки в Челнах состоится 17 декабря

Открытие центральной елки в Набережных Челнах состоится 17 декабря в 16.00. Она расположится на площади Азатлык. Какими в преддверии 2023 года будут центральная елка и площадь, рассказала на пресс-конференции главный архитектор города Малика Шамсиева.

По словам спикера, традиционно зеленая красавица украшается гирляндами. В этом же году вместе с командой МУП ПАД было решено сделать ее еще более яркой — для эффекта «светового купола», праздничного и богато украшенного.

В 2021 году площадь была оформлена в стиле сказочного бала-маскарада, и в этом году было принято решение продолжить и дополнить праздничную тематику новыми героями сказок.

«Бал-маскарад — это праздник, где гармонично сочетаются старые традиции и современность. Волшебный мир, в котором каждый мог стать частью мистической истории, загадать желание в преддверии Нового года, отвлечься от повседневной суеты и погрузиться в сказочную атмосферу легкости и счастья», — отметила Шамсиева.

В этом году челнинцев ждут дамы и кавалеры в пышных нарядах, музыкальные инструменты, порхающие балерины, волшебное озеро с Царевной-лягушкой, Су-Анасы, плюшевый медведь с подарками, световые потолки из гирлянд — все это выполнено в увеличенном масштабе, чтобы даже взрослые могли почувствовать себя детьми.

2023 год — Год кролика по восточному календарю. Фигура символа года будет установлена на пересечении двух световых тоннелей.

Также в этом году горожан ждет «большой подарок» — площадь Азатлык будет украшать световой павильон в виде большого сюрприза со световым потолком, с которого будут «стекать» большие сосульки. Он будет представлять собой пространственную конструкцию, куда можно будет зайти и сделать красивые семейные фотографии для альбома.