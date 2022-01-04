Открытие автостанции в Елабуге запланировано на январь 2022 года

Фото: пресс-служба Елабужского района РТ

В Елабуге в текущем месяце состоится открытие автостанции. Запуск объекта анонсировал в своем Instagram мэр города Рустем Нуриев.

«На текущий момент уже подписан договор купли-продажи с собственником автостанции. Определено ответственное лицо за текущее содержание здания и обеспечение регулярных междугородних рейсов. Открытие запланировано на январь 2022 года», — написал он.

Автостанция на 19 посадочных мест расположена на ул. Чапаева. Несколько лет одной из самых актуальных для жителей Елабуги являлась проблема отсутствия автостанции. По словам руководителя исполкома Елабужского района Ленара Нургаянова, по поручению мэра муниципалитетом были изысканы бюджетные средства на приобретение уже имеющегося здания автостанции.

Договор купли-продажи подписан с собственником автостанции — ООО «Металл-С» и Земельно-имущественной палатой Елабужского района. Стоимость автостанции собственник оценил в 10 млн рублей.

В администрации района ИА «Татар-информ» уточнили, что оплата уже проведена. Автостанция начнет работу поэтапно: сначала здесь запустят пригородные и междугородные автобусы.

«В городе давно уже нет автостанции, и это очень хорошо, что администрация озаботилась эти вопросом, спасибо главе, он много делает для жителей Елабуги и района», — написали подписчики Рустема Нуриева.