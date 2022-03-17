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Спорт
17 марта 2022  19:09

Открыта регистрация на Зеленодольский кросс – 2022

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Жителей Татарстана приглашают присоединиться к очередному массовому забегу, который пройдет в Зеленодольске 23 апреля. В настоящее время открыта регистрация на забег.

Для участников предусмотрены три дистанции и детский забег. Детский забег (Timerkids) — от 3 до 10 лет включительно, 3 км — 11 лет и старше, 10 км — 16 лет и старше, 20 км — 18 лет и старше.
Зарегистрироваться можно на сайте.

Маршрут кросса пройдет по лесному массиву, сообщают организаторы.

#забег #зеленодольск
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