Открыта регистрация на конкурс «Семейная столица России» для городов с населением от 100 тысяч человек

Открыта регистрация на Всероссийский конкурс «Семейная столица России», сообщается на официальном портале Правительства России. Соревноваться за звание самого просемейного смогут города с населением свыше 100 тысяч человек. В ходе отбора будут оценивать как статистические показатели (динамику рождаемости, численность многодетных семей, стабильность браков), так и интегральные (наличие семейной инфраструктуры, систему мер поддержки семьи, информационную политику). Города-участники могут зарегистрироваться на сайте семеинаястолица.рф.

«У нас особый год – Год единства народов России. И объявляя этот год, Президент сказал, что Россия – это семья семей. Мы даём старт замечательному конкурсу "Семейная столица России", который получил поддержку комиссии Государственного совета по направлению "Семья". Этому предшествовало серьёзное обсуждение. Такой семейной столицей могут быть российские города с численностью населения свыше 100 тысяч человек, но главное – это города с удобной и комфортной инфраструктурой для семей», – отметила заместитель председателя Правительства Татьяна Голикова, давая старт конкурсу.

Конкурс организован по инициативе комиссии Госсовета по направлению «Семья» при поддержке Минтруда. Его цель – стимулирование муниципалитетов к созданию семейно-центричной среды, комфортных условий для семей с детьми, повышению качества их жизни и распространению успешного опыта поддержки многодетных семей.

«Решение о рождении ребёнка – это индивидуальный выбор каждой семьи, который складывается при стечении определённого набора факторов. Для каждой семьи аргументы в пользу рождения ребёнка – свои. Но ни один из них нельзя оставить без внимания. На протяжении длительного времени существовало убеждение, что поддержка демографии лежит исключительно в плоскости социальной политики – льготы, выплаты. Но современные исследования показывают, что набор метрик, влияющих на решение семьи, – гораздо шире. Наша общая задача – создать все необходимые условия, чтобы семьи с детьми и будущие родители могли свободно реализовывать своё желание иметь детей. Мы последовательно вовлекаем в реализацию демографической политики регионы, работодателей, а сейчас и муниципалитеты. От того, насколько ориентировано на интересы и потребности семьи с детьми пространство наших городов и посёлков, часто зависит решение о рождении ещё одного ребёнка. Уверен, что этот конкурс станет отличной площадкой для обмена лучшими практиками и тиражирования успешного опыта по всей стране», – подчеркнул глава Минтруда Антон Котяков.

Прием заявок продлится до 21 июня. Затем полтора месяца отведут на экспертную оценку, еще больше месяца — на инспекционные выезды в города-финалисты (не более 10 городов). Председателем экспертной комиссии станет Сергей Рыбальченко. Оценка опирается на две группы показателей: основные и интегральные (развитие инфраструктуры для семей, программы помощи, меры поддержки, активность властей и общественников, условия для здорового образа жизни, соблюдение корпоративного демографического стандарта, информационная политика).

Из числа финалистов выберут главного победителя и призеров в номинациях: «Город будущих поколений», «Город для большой семьи», «Флагман многодетности», «Город счастливого родительства», «Город семейной стабильности».

«В поддержке семей с детьми не всегда нужно изобретать что‑то новое. В нашей большой стране на уровне муниципальных образований уже есть масса интересных и эффективных решений и инструментов. Их просто нужно совершенствовать, адаптировать и распространять на страну. Это может быть, например, повышение доступности транспортной инфраструктуры для семей с детьми, создание семейно-центричной среды в аэропортах, на улицах городов, в магазинах и досуговых центрах. Такие масштабные конкурсы, как "Семейная столица России", и должны проходить именно в регионах, поскольку это даёт максимальный эффект для обмена и внедрения лучших инициатив», – отметил Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии Сергей Рыбальченко.

Конкурс проводится при поддержке Минтруда и Президентского фонда культурных инициатив. Он будет ежегодным, при этом победители не смогут повторно номинировать свой город на звание в течение трех лет.