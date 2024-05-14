Открыта регистрация на бесплатную программу от арт-резиденции RE’ACTOR

Открыта регистрация на бесплатную программу поддержки для творческих деятелей от арт-резиденция RE’ACTOR. Прием заявок на лабораторию «Современное искусство» проводится до 1 июня, на остальные лаборатории – до 30 июня. Ознакомиться с программой и подать заявку можно на сайте.

«Наша цель – создать творческое комьюнити, где молодые креаторы получат не просто знания и возможность реализовать себя, но и познакомятся с единомышленниками, найдут новые связи для коллабораций, станут креативными предпринимателями. Каждый год мы добавляем новые творческие лаборатории, чтобы уделить внимание разным сегментам креативных индустрий», отметила руководитель арт-резиденции RE’ACTOR Кадрия Бугрова.

В этом году программа поддержки состоит из трех этапов: образовательный модуль в июле, отбор резидентов, в августе практический модуль в творческом глэмпинге и в сентябре-октябре участие со своими проектами в фестивальных мероприятиях, сообщает Минмолодежи РТ.

В настоящее время открыта регистрация по четырем лабораториям: современное искусство, документальное кино, предметный дизайн и искусство перформанса. В лабораториях «Современное искусство» и «Предметный дизайн» участие могут принять креаторы из любых городов.

Проект реализуется в рамках программы «Регион для молодых» при поддержке Министерства по делам молодежи РТ и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Программа поддержки — это бесплатная образовательная программа для творческой молодежи, создающих креативные проекты, продукты и мероприятия. В рамках программы участник получает возможность не только реализовать свою идею до готового прототипа или творческого продукта, но и показать ее на широкую аудиторию.

Напомним, в конце 2020 года при поддержке Арт-кластера «Таврида» в России запустилась программа развития региональных арт-резиденций. Татарстан стал одним из десяти пилотных регионов по запуску региональных арт-резиденций и создал региональную сеть арт-резиденций RE’ACTOR. Арт-резиденция в Татарстане направлена на развитие креативных индустрий и поддержку молодых творческих деятелей.