Открылась регистрация на акселератор для молодых предпринимателей «Развитие моногородов»

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Росмолодёжь.Предпринимай совместно с Госкорпорацией «Росатом» запускают программу для молодых предпринимателей и активной молодёжи, желающих внести вклад в развитие атомных городов — акселератор «Развитие моногородов». Он пройдет с 25 по 29 августа в Нижнем Новгороде, одном из городов присутствия Госкорпорации «Росатом».

В «атомных» городах есть запрос на поиск нестандартных решений развития бизнеса, социальных предприятий, инициатив в сфере досуга и гостеприимства. Акселератор «Развитие моногородов» — это возможность представить свою идею, внести вклад в развитие городов и реализовать социальные инициативы, направленные на повышение качества жизни, создание комфортной городской среды и рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Участники программы получат опыт разработки и реализации социальных проектов под руководством экспертов Госкорпорации и представителей региональных органов власти. Особенностью акселератора является возможность упаковать свою идею, получить консультации практикующих экспертов и администраций городов, а также грантовую поддержку.

Дополнительным преимуществом станет деловой визит в закрытый город, где участники смогут изучить практики успешных бизнес-кейсов и расширить свои профессиональные связи.

Программа предлагает два формата участия, рассчитанных на разные возрастные группы и уровни подготовки.

Категория «Действие» – для предпринимателей в возрасте от 18 до 35 лет. Она включает онлайн-подготовку, интенсивный 5-дневный очный этап с работой над проектами, а также последующее сопровождение.

Категория «Погружение» — для молодежи от 14 до 35 лет, которая только планирует начать свой предпринимательский путь. Это однодневная программа, позволяющая познакомиться с успешными бизнес-практиками, предложить свои инициативы, поработать вместе с молодыми предпринимателями и узнать о других проектах Росмолодёжь.Предпринимай и Госкорпорации «Росатом».

Участие в акселераторе — это не только возможность получить навыки ведения бизнеса в условиях моногородов, но и шанс поработать с кейсами от Госкорпорации «Росатом». Лучшие проекты получат инвестиционную, экспертную и медийную поддержку. Суммарный призовой фонд для участников акселератора составляет 5 млн рублей.

Регистрация на акселератор уже открыта. Подробная информация и форма для подачи заявки доступны по ссылке.

Событие реализуется в рамках национального проекта «Кадры».