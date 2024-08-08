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Открыта горячая линия для родителей детей, зависимых от гаджетов
В России работает бесплатная горячая линия. Специалисты оказывают адресную помощь по вопросам образования, развития и воспитания ребенка. Работа проводится в рамках национального проекта «Образование».
В частности, эксперты работают с родителями, чьи дети оказались в плену смартфонов и планшетов. Они помогают выявить проблему и найти пути для ее решения.
Консультации проводятся по номеру +7 (800) 444-22-32, необходимо заполнить форму на сайте.
Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина.
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