Открыта горячая линия для родителей детей, зависимых от гаджетов

В России работает бесплатная горячая линия. Специалисты оказывают адресную помощь по вопросам образования, развития и воспитания ребенка. Работа проводится в рамках национального проекта «Образование».

В частности, эксперты работают с родителями, чьи дети оказались в плену смартфонов и планшетов. Они помогают выявить проблему и найти пути для ее решения.

Консультации проводятся по номеру +7 (800) 444-22-32, необходимо заполнить форму на сайте.

Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина.