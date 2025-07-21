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Общество 21 июля 2025 17:15

Открыт приём заявок от СМИ на конкурс Kazan Digital Week 2025

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Представители федеральных, региональных и отраслевых СМИ, освещающие события Kazan Digital Week, приглашаются к участию в конкурсе.

Для этого необходимо пройти аккредитацию на сайте форума: kazandigitalweek.com, выбрав в анкете опцию «Другой вариант участия» и корректно заполнив все поля.

После подтверждения аккредитации участнику откроется доступ к личному кабинету, где можно будет подать заявку на участие в конкурсе.

Заявки принимаются до 1 октября. Итоги подведут до конца 2025 года.

Подробные условия, критерии оценки и порядок проведения конкурса доступны в официальном Положении: ссылка на документ.

#Kazan Digital Week #конкурс #форум
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