Открыт приём заявок от СМИ на конкурс Kazan Digital Week 2025
Представители федеральных, региональных и отраслевых СМИ, освещающие события Kazan Digital Week, приглашаются к участию в конкурсе.
Для этого необходимо пройти аккредитацию на сайте форума: kazandigitalweek.com, выбрав в анкете опцию «Другой вариант участия» и корректно заполнив все поля.
После подтверждения аккредитации участнику откроется доступ к личному кабинету, где можно будет подать заявку на участие в конкурсе.
Заявки принимаются до 1 октября. Итоги подведут до конца 2025 года.
Подробные условия, критерии оценки и порядок проведения конкурса доступны в официальном Положении: ссылка на документ.