Открыт прием заявок на XIV международную премию «Хрустальный компас»

До 15 марта 2026 года принимаются заявки на участие в Национальной премии «Хрустальный компас». В этом году церемония награждения пройдет в 14-й раз, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

К участию приглашаются общественные организации, научные и образовательные учреждения, предприятия, средства массовой информации, творческие объединения, инициативные группы и общественные деятели.

Конкурс проводится по 11 номинациям: «Научное достижение», «Просвещение», «Лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия», «Лучший экологический проект промышленных предприятий, бизнеса», «Путешествие и экспедиция», «Лучший проект СМИ, медиапроект», «Издание», «Фоторабота», «Гражданская позиция», «Лучший региональный проект» и «Признание общественности».

За 13 лет существования премии на соискание было представлено почти 5 тысяч проектов из 51 страны. Особую популярность приобрела номинация «Признание общественности», где победитель определяется открытым интернет-голосованием. За все время в нем приняли участие более 3,2 миллиона человек.

Министерство экологии Татарстана традиционно участвует в «Хрустальном компасе». В 2024 году проект по возрождению Волжско-Камской популяции сокола-балобана, реализуемый в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», вошел в тройку призеров в номинации «Лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия». В народном голосовании также был представлен проект «Свободный ток».

Ознакомиться с положением о премии, номинациями, сроками и порядком проведения, а также подать заявку можно на официальном сайте: www.rus-compass.ru.