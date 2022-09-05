Открыт прием заявок на третий Международный телевизионный конкурс «Татар сузе»

Продолжается прием заявок на Международный телевизионный конкурс мастеров художественного слова «Taтaр сүзе». Премиальный фонд конкурса составит 1 млн рублей, сообщает пресс-служба полпредства Татарстана в РФ.

Стать участником можно, отправив анкету на русском или татарском языке, а также свою работу в видеоформате на официальную почту tnvtatarsuze@mail.ru. Заявки принимаются до 31 октября 2022 года.

Участники распределяются по нескольким возрастным категориям: до 10 лет, от 11 до 17 лет, а также от 18 лет и старше.

Конкурс проводится телерадиокомпанией «ТНВ» при поддержке президентской Комиссии по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан.