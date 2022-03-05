Открыт прием заявок на конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»

Организации РТ приглашаются к участию в ежегодном конкурсе «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан — 2022». Заявки на участие принимаются оргкомитетом до 1 апреля.

Конкурс проводится по таким номинациям, как продовольственные товары, промышленные товары для населения, продукция производственно-технического назначения, услуги для населения и производственно-технического назначения, изделия народных и художественных промыслов.

Основными задачами конкурса являются стимулирование производителей к производству высококачественных и конкурентоспособных товаров, продвижение отечественной продукции на рынке и формирование инновационно-активной производственной среды.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 апреля по e-mail: best@tatcsm.ru. Более подробная информация о конкурсе представлена сайте ФБУ «ЦСМ Татарстан» в разделе Конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан».

Победители республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» выдвигаются на федеральный этап программы «100 лучших товаров России».