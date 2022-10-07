Открыт прием заявок на конкурс для молодых авторов и журналистов «Неизвестная Россия»

Молодые авторы из разных регионов страны могут стать участниками конкурса «Неизвестная Россия». К участию приглашаются как профессиональные журналисты, так и и начинающие авторы самых разных профессий в возрасте от 17 до 35 лет.

Главная цель организаторов — поиск ярких личностей, интересных тем и нестандартных мыслей, предоставление авторам возможности оторваться от мониторов и погрузиться в общение с людьми, увидеть все в «первом приближении». Лучшие из конкурсантов получат помощь в профессиональном росте, а также денежные премии в размере от 15 до 25 тыс. рублей. Призовой фонд составит 400 тыс. рублей.

Конкурс разделен на три основные номинации: очерк, репортаж и интервью, — а также три отдельные номинации: «Живое слово», «Поверх границ» и «Проба пера».

Прием заявок продлится до 31 октября, а церемония награждения победителей состоится в середине января 2023 года. Организаторы сообщают, что наиболее интересные работы попадут в сборник лучших материалов.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Более подробная информация о нем доступна по ссылке.