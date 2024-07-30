Открыт прием заявок на фестиваль коренных народов «Этноскоп-2024» в Москве

Фото: оргкомитет фестиваля "Этноскоп"

С 29 ноября по 1 декабря 2024 в столице России в четвертый раз пройдет фестиваль коренных народов «Этноскоп-2024». Гости смогут познакомиться с культурой и традициями жителей самых разных уголков страны.

В московском «Экспоцентре» в эти дни можно будет увидеть экспозиции с красотами и интересными местами для путешествий по нашей стране, а также предметы быта разных народов, услышать пение на разных языках и пообщаться с носителями культурного кода различных регионов.

К участию приглашаются все общественные и государственные организации, сохраняющие и представляющие традиционные ценности своих народов, творческие коллективы и ансамбли, представители сфер декоративно-прикладного искусства и художественных промыслов российских коренных народов, этнографические музеи. Участники получат специальные дипломы и благодарственные письма в бумажном и электронном виде.

Фото: оргкомитет фестиваля «Этноскоп»

Заявки принимаются с 1 июля по 15 ноября 2024 года на почту expo_me@mail.ru в свободной форме. Их рассматривает оргкомитет мероприятия, который проводит отбор участников. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (903) 245-34-21.

Очный этап фестиваля начнется в Москве с 29 ноября и продлится до 1 декабря. Адрес: Москва, ЦВК «Экспоцентр», Краснопресненская набережная, 14.

В программе дефиле с участием представителей различных национальностей, проживающих на территории России, в традиционных костюмах, представления гостям традиций и культуры разных народов, музыкальные или театральные представления, организация и проведение творческих мастер-классов, игр и конкурсов.

Фото: оргкомитет фестиваля «Этноскоп»

Для посетителей, помимо ярких выступлений и развлечений, пройдет ярмарка с сувенирами и угощениями из разных уголков России. На одной площадке с фестивалем «Этноскоп 2024» пройдут еще три мероприятия, доступные по единому входному билету: выставка путешествий «Поехали», выставка вездеходов «Вездеходер» и выставка-фестиваль «РЕактивный отдых». Подробную информацию по программе и участию можно получить на сайте.

Мероприятие проводится с целью сохранить, популяризировать и приумножить наследие коренных народов России среди всех возрастных групп, поднять интерес к их культуре, традициям и истории, поддержать внутренний этнографический туризм, а также поддержать патриотические и духовно-нравственные ценности российского народа.