Открыт прием заявок для участия в «Забеге на шпильках» на Кремлевской набережной
16 июля на Кремлевской набережной Казани состоится «Забег на шпильках». Показать свое мастерство в беге на каблуках высотой более 10 см могут как мужчины, так и женщины, сообщает пресс-служба общественного пространства.
«Для участия необходимо заполнить заявку, а ознакомиться с правилами участия можно в группе во „ВКонтакте“», — говорится в сообщении.
Победителей забега ожидают сертификаты в салоны красоты, а также сертификаты от Timerman.
Мероприятие начнется в 13.00 на центральной линии набережной.