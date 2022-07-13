Открыт прием заявок для участия в «Забеге на шпильках» на Кремлевской набережной

16 июля на Кремлевской набережной Казани состоится «Забег на шпильках». Показать свое мастерство в беге на каблуках высотой более 10 см могут как мужчины, так и женщины, сообщает пресс-служба общественного пространства.

«Для участия необходимо заполнить заявку, а ознакомиться с правилами участия можно в группе во „ВКонтакте“», — говорится в сообщении.

Победителей забега ожидают сертификаты в салоны красоты, а также сертификаты от Timerman.

Мероприятие начнется в 13.00 на центральной линии набережной.