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Общество
13 июля 2022  05:16

Открыт прием заявок для участия в «Забеге на шпильках» на Кремлевской набережной

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16 июля на Кремлевской набережной Казани состоится «Забег на шпильках». Показать свое мастерство в беге на каблуках высотой более 10 см могут как мужчины, так и женщины, сообщает пресс-служба общественного пространства.
«Для участия необходимо заполнить заявку, а ознакомиться с правилами участия можно в группе во „ВКонтакте“», — говорится в сообщении.

Победителей забега ожидают сертификаты в салоны красоты, а также сертификаты от Timerman.

Мероприятие начнется в 13.00 на центральной линии набережной.

#забег #кремлевская набережная
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