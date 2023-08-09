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Открыт прием работ на конкурс на лучшую постановку спектакля «Трудный экзамен»
Молодежные театральные коллективы из Татарстана могут присоединиться к конкурсу Знание.Театр. Конкурс на лучшую постановку спектакля «Трудный экзамен» по пьесе Гульнары Искалиевой проводит российское общество «Знание». Театральный коллектив на участие в конкурсе можно зарегистрировать до 30 сентября, а прием работ осуществляется до 15 октября.
К участию в конкурсе приглашают школьные, студенческие и смешанные театральные коллективы. Возраст участников – от 14 до 35 лет. Конкурсантам предстоит поставить спектакль, показать его зрителям и отправить видеозапись показа на экспертную оценку.
Подробная информация о конкурсе представлена на официальном сайте проекта Знание.Театр. Здесь же можно зарегистрировать свою труппу и найти список сопроводительных документов. На сайте также доступна видеозапись спектакля «Трудный экзамен», поставленного режиссером Юрием Квятковским, лауреатом премии «Золотая маска».
Кроме того, на сайте размещены методические материалы, подготовленные обществом «Знание»: видеоурок по созданию спектакля и методическое пособие с подробной информацией об этапах постановки, задачах режиссера, актера и представителей бэкстейдж-профессий.
Заявки рассмотрит экспертный совет конкурса. С 16 по 31 октября члены совета составят рейтинг коллективов в каждом регионе России.
Лауреаты проекта смогут выступить на профессиональной сцене в своем регионе. Труппа, занявшая первое место в рейтинге, ставшая обладателем гран-при, выступит со своей постановкой на московской театральной площадке в ноябре 2023 года.
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