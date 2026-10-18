Открыть Индию заново: как складывалось представление России и Запада об индийцах

В Казани с успехом прошел уже второй форум «ТАЙМ». Для Татарстана особенно важен прямой региональный диалог с Индией. И не только с точки зрения товарооборота – важно сократить ментальное расстояние, заново открыть эту страну. Как складывался наш взгляд на Индию и почему ее кино оказалось для нас таким феноменальным – в колонке Альберта Бикбова.





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ориентализм как взгляд на Восток

В 1989 году американский литературный критик Эдвард Саид в своей книге «Ориентализм» высказал очень интересную концепцию: для Запада (The Occident) сам по себе Восток (The Orient) – это не просто географическая реальность, а искусственно созданный культурный, политический и идеологический концепт, послуживший инструментом для оправдания колониального господства. При этом Запад создает образ Востока как диаметрально противоположный себе. Если первый наделяется чертами рациональности, прогрессивности, силы, зрелости и демократичности, то второй – это его зеркальное отражение с обратным знаком: отсталый, иррациональный, остановившийся в развитии.

Нельзя сказать, что западное представление о Востоке полностью перекочевало в советского, а позже в российского человека, но взгляд на восточных людей именно как на экзотичных антиподов остался. Особенно ярко это проявлялось по отношению к Индии.

Хождение за три моря

Первые в русской литературе реалистичные, живые и лишенные вымысла описания Индии датируются 1475 годом, когда были опубликованы путевые заметки тверского купца Афанасия Никитина «Хождение за три моря». Именно из них довольно долгое время Россия черпала свои представления о далекой Индии. Купец писал с живой непосредственностью:

«И тут Индийская страна, и люди ходят нагие, а голова не покрыта, а груди голы, а волосы в одну косу заплетены… И мужчины, и женщины все нагие, да все черные. Куда я ни иду, за мной людей много – дивятся белому человеку…

А едят они все отдельно, ни один с другим не пьет и не ест, ни с женою. А едят они рис да кичири с маслом, да травы разные едят, а варят все с маслом да с молоком, а едят все правою рукою, а левою рукою не берут ничего.

Фото: кадр из фильма «Хождение за три моря» (1957)

А султан выезжает на прогулку по четвергам и по вторникам, и с ним выезжает триста слонов, наряженных в булатные доспехи, с городками, а городки кованы… Да перед ним идет шестьдесят тысяч пеших людей, да всадников двадцать тысяч...»

Как видите, налицо довольно яркая и запоминающаяся картинка, которая для русского человека того времени выглядела как сказка. И Индия на века застряла для россиян (и это актуально даже сегодня) именно в таком мифическом образе: слоны, раджи, толпы бедных людей.

Западный взгляд на Индию

Западный мир открыл морской путь в Индию 20 мая 1498 года, когда португальский мореплаватель Васко да Гама, обогнув Африку, достиг берегов Каликута (ныне Кожикоде) на юго-западном побережье субконтинента. С 1668 года в Индию пришла Французская Ост-Индская компания, с 1602-го – Голландская Ост-Индская компания, а в 1757 году состоялось эпохальное историческое событие – после победы в битве при Плесси Британская Ост-Индская компания установила полный контроль над Бенгалией, а затем и над большей частью Индии. Так установилась многовековая колонизация британцами этой страны.

Разумеется, именно для целей успешной колонизации Британия сформировала так называемое бремя белого человека – мол, Индия это великая древняя цивилизация, которая к моменту прихода европейцев «деградировала» и без помощи Запада не способна восстановиться. Для имперского британского чиновника индиец никогда не был индивидуальностью, а был лишь частью массы. Массы, нуждающейся в опеке, неспособной к самоуправлению, чье предназначение – быть управляемой более развитой расой. В то же время британцы часто проговаривались, что Индия для них не просто колония, а центральная точка, вокруг которой вращается вся империя. И что без нее Англия превратилась бы в третьесортную державу.

Для Наполеона Бонапарта Индия была главной геополитической идеей фикс в рамках борьбы против Великобритании. Для него она оставалась символом глобального величия и уязвимым местом главного противника. И он очень хотел стать хозяином этой древней земли, изгнав из нее британцев.

Британская Индия, карта 1909 года Фото: Wikimedia Commons

Реальное избавление от британского ига пришло сравнительно недавно – 15 августа 1947 года. В этот день Индия получила независимость, разделившись на два государства – Индийский Союз и Пакистанский доминион.

Взгляд советских людей на Индию

С самого момента образования советского государства его вождь Владимир Ленин считал Великобританию главным экономическим противником социалистической революции, а Индию – ее уязвимым местом. Точно так же, как и Наполеон Бонапарт. Правда, Владимир Ильич желал не завоевания этой страны, а освобождения. Ленин рассматривал ее как одного из ключевых участников мировой борьбы против колониализма и империализма.

Полноценное и масштабное советско-индийское сотрудничество зародилось после событий 1947 года и развивалось на основе дружбы, взаимной поддержки и принципов Движения неприсоединения, лидером которого выступала Индия. Важнейшей вехой стал подписанный в июне 1971 года Договор о мире, дружбе и сотрудничестве между нашими странами, заложивший прочную основу для стратегического партнерства.

При технической и финансовой помощи Советского Союза в Индии был создан тяжелый промышленный сектор. СССР помог построить крупнейшие металлургические комбинаты (в Бхилаи и Бокаро), предприятия тяжелого машиностроения, нефтеперерабатывающие заводы и энергетические объекты.

Именно после обретения Индией независимости в 1947 году процесс культурного познания этой страны советскими людьми принял воистину взрывной характер. Культурные связи были одним из самых ярких элементов двусторонних отношений, они оставили глубокий след в памяти нескольких поколений граждан обеих стран. Это было масштабное, взаимное и искреннее увлечение культурами друг друга, которое активно поддерживалось на государственном уровне.

Почтовая марка «СССР и Индия в рисунках детей: Санджай Адхикари, «Красная площадь»; Тоня Воронцова, «Индийские мотивы» Фото: Wikimedia Commons

Тысячи индийских студентов получали высшее образование в СССР (особенно в медицине и инженерных науках). В Делийском университете и Университете Джавахарлала Неру открылись мощные кафедры русского языка. Регулярно проводились масштабные Дни культуры СССР в Индии и Дни культуры Индии в СССР, в рамках которых организовывались выставки индийского ремесла, живописи, текстиля. Советские граждане зачитывались произведениями Рабиндраната Тагора и эпосами «Махабхарата» и «Рамаяна», которые переводились огромными тиражами.

Феномен индийского кино

Достучаться почти до каждого советского человека индийской культуре удалось через «важнейшее из искусств», по выражению Ленина, – через кино, продукцию Болливуда, этой индийской «фабрики грез». Сравнение с фабрикой не случайно – Болливуд выпускает в год около 300 кинокартин, почти по фильму в день.

Для не избалованного зарубежной кинопродукцией советского зрителя фильмы из дружественной Индии оказались буквально культурным шоком в хорошем смысле слова – благодаря их самобытности: громкая своеобразная музыка (особенно песни), своеобразные же танцы, обостренные эмоции (иногда до карикатурного характера), драки со смачными звуками ударов и глубокий фокус на семейных ценностях. Душещипательность была еще одной особенностью индийского кино. Привыкший к сдержанности соцреализма советский человек оказывался не в силах сопротивляться напору чувств и страстей, выливавшихся на него с экрана. Для нашего зрителя индийское кино стало тем же самым, что и для самих индийцев, – одним из самых любимых зрелищ.

Самым первым индийским фильмом, имевшим оглушительный успех в СССР, стал «Бродяга» (1951). Песню «Awara Hoon» знала и напевала вся страна, а режиссер картины Радж Капур, заодно исполнивший главную роль, стал в Советском Союзе национальным героем.

Фото: кадр из фильма «Танцор диско»

«Танцор диско» (1982), вышедший в советский прокат в июне 1984 года, стал настоящим культурным феноменом и собрал рекордные 60,9 миллиона зрителей (по некоторым оценкам, до 120 миллионов билетов), превратив исполнителя главной роли Митхуна Чакраборти в суперзвезду. Чакраборти в роли Джимми стал первым спортивным, подтянутым и по-настоящему сексапильным героем Болливуда для советского зрителя, сломав привычные шаблоны. Зажигательные песни (вроде «Jimmy Jimmy Jimmy Aaja») и танцы попали в мировой тренд на диско-культуру, которая в советской изоляции воспринималась как глоток свободы и яркой жизни, особенно для молодых.

Если вы посмотрите этот фильм внимательнее, то заметите, что он очень профессионально сделан, буквально по голливудским стандартам, но с индийской спецификой. Герои фильма даже называют друг друга англоязычными именами (Джимми, Сэм, Дэвид, Рита, Никки). Ну и все крутится вокруг диско. Кстати, после «Танцора диско» рекордную отметку в 60 миллионов зрителей в советском прокате не преодолел ни один фильм.

Кроме «Танцора» можно вспомнить еще целый ряд индийских картин, пользовавшихся в СССР огромным успехом, – «Зита и Гита», «Месть и закон» и другие. Именно феномен индийского кино привел очень многих советских женщин к увлечению индийскими танцами. И именно индийское кино сформировало у советских, а позже у российских людей весьма своеобразное представление об Индии как о стране карикатурных злодеев и благородных, чаще всего бедных героев, которые пылают страстью, восстанавливают справедливость, мстят за униженных и совершают другие милые зрителям подвиги. Советскому человеку индийское кино было понятно и принималось близко к сердцу – зло в них было незамутненным злом, добро – таким же однозначным добром, и оно всегда побеждало зло.

Индия сегодня

Увы, но большинству россиян свойственен доставшийся по наследству советский взгляд на Индию. А это почти тот же ориентализм, но только по-советски. И сегодня так смотреть на индийцев глубоко ошибочно.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Что такое Индия сегодня? Это самая быстро развивающаяся крупная экономика мира. Судите сами – рост ВВП страны в 2025 году достиг 7,7%, в 2024-м – 6,5%, в 2023-м – 6,5%. По прогнозу на 2026 год, он составит те же 7,7%. Если тенденция продолжится, то, согласно оценкам аналитиков S&P Global, Индия может подняться на третье место в мире по объему ВВП к 2030–2031 годам. Драйверами такого бурного роста выступают быстрый рост внутреннего потребления и цифровизация. В Индии колоссальные по объемам инвестиции в инфраструктуру и инновации.

И еще это очень молодая по возрасту страна – медианный возраст населения в 2026 году составляет примерно 29,2 года. Более 65% жителей Индии моложе 35 лет, а более 50% – моложе 25. При этом население страны превышает 1,47 миллиарда человек (18% населения всей Земли).

В то же время в этой стране один из самых высоких показателей имущественного расслоения. Верхний один процент населения Индии владеет более чем 40 процентами всего национального богатства. В то же время на долю беднейшей половины населения приходится всего около трех процентов богатства. Количество долларовых миллиардеров в Индии стремительно растет (сейчас их более 200). В мегаполисе Мумбаи находится Антилия, самый дорогой частный жилой дом в мире (27-этажный небоскреб миллиардера Мукеша Амбани). И буквально в нескольких километрах от него расположены Дхарави – одни из крупнейших трущоб в Азии, где сотни тысяч людей живут в жестяных постройках без элементарных удобств. Страна контрастов!

Так что нам еще предстоит пересмотреть свои взгляды на эту страну – очень динамичную и растущую, очень разнообразную (на ее территории проживают тысячи различных этнических групп и племен). Индия теперь – это не только про песни и пляски, но и про экономическую мощь. И это одна из главных опор БРИКС и крупнейшая демократия мира. Давайте открывать ее для себя заново!