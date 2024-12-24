Открылся второй сезон конкурса родительских инициатив — идет прием заявок

В России стартовал прием заявок для участия во втором сезоне конкурса родительских инициатив. Организаторы продлили срок заявочной кампании, чтобы конкурсанты могли детальнее проработать свои проекты, а также в четыре раза планируют увеличить число награждаемых, сообщает пресс-служба Российского общества «Знание».

Участие в первом конкурсе приняли более 5 тысяч школ из 89 регионов. 200 родительских комитетов были признаны победителями. Они получили около 160 млн рублей на реализацию своих инициатив. Во втором сезоне ключевые этапы конкурса не изменятся. Помимо продления заявочной кампании, организаторы подготовили для участников серию обучающих семинаров по разработке проектов и составлению смет для родителей из каждого региона России. На платформе Знание.Академия уже сейчас доступен образовательный онлайн-курс «Родители и система воспитания: формируем будущее вместе». Благодаря ему родители и наставники смогут узнать об особенностях возрастной психологии, о роли родительских сообществ и комитетов в воспитании подростков.

«Первый сезон конкурса инициатив родительских сообществ вызвал большой интерес у жителей нашей страны. Мы объявляем о запуске второго сезона конкурса и желаем удачи всем, кто присоединится к нему в 2025 году. Уверен, что конкурс вновь даст возможность активным родителям реализовать важные проекты в своих регионах», — заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

В новом сезоне участники вновь займутся разработкой проектов гражданской, патриотической, трудовой, экологической, духовно-нравственной и другой направленности. На первом этапе инициативы будут рассмотрены региональными родительскими комитетами и федеральными экспертами. В 2025 году одержать победу в конкурсе смогут порядка 800 образовательных учреждений. Они получат призы в размере до 500 тысяч, 1 или 2 млн рублей в зависимости от категории.

«Первый сезон конкурса вызвал огромный интерес по всей стране. Мы получили большое количество положительных отзывов, и уже сейчас прогнозируем, что заявок будет еще больше. Поэтому нами было принято решение увеличить сообщество экспертов для оценки родительских инициатив», — заявил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Оставить заявку можно до 11 марта 2025 года на сайте Знание.Родители.