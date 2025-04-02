Открылся VR-магазин для обучения и адаптации детей с аутизмом

Фото: торговая сеть «Пятёрочка»

К Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма разработан виртуальный магазин «у дома» для детей с расстройством аутистического спектра. Образовательный проект направлен на оказание помощи школьникам с особенностями развития в социальной адаптации и освоении навыков самостоятельной жизни и разработан торговой сетью «Пятёрочка» совместно с компанией VR Inclusion.

Согласно исследованиям, каждая четвертая ментальная детская инвалидность связана с расстройством аутистического спектра. Такие дети испытывают трудности в области социального взаимодействия и коммуникаций, а повседневные обязанности могут вызывать стресс из-за гиперчувствительности к сенсорным раздражителям. Именно поэтому в рамках программы устойчивого развития «Пятёрочка с заботой» торговая сеть вместе с VR Inclusion создала виртуальный магазин, благодаря которому ребята с ОВЗ смогут постепенно освоить навыки самостоятельных покупок без лишней нагрузки на нервную систему.

Образовательный VR-сценарий воссоздает реальную обстановку торгового пространства, но делает ее адаптивной за счет настраиваемых уровней сложности, количества отвлекающих факторов и постепенного привыкания к условиям, максимально приближенным к реальному походу в магазин. Виртуальный проект дает возможность детям учиться ориентироваться в торговом зале, искать необходимый товар, взаимодействовать с персоналом, а также осваивать принципы экономного выбора, анализа цен и оценки свежести продуктов. С каждым успешно пройденным этапом VR-среда постепенно усложняется и наполняется большим числом товаров, звуков, людей – вплоть до неожиданных ситуаций, например, отсутствие нужного продукта или сбой на кассе самообслуживания.



Система аналитики работает в фоновом режиме и позволяет отслеживать действия учеников, фиксировать ошибки, а также помогает оценивать прогресс и при необходимости корректировать программу обучения. За счет игровой механики весь процесс освоения материала строится таким образом, чтобы снижать тревожность и поддерживать мотивацию ребенка в безопасной обстановке.

Фото: торговая сеть «Пятёрочка»

«Для большинства из нас поход в магазин – это обыденная часть жизни. Мы редко задумываемся, насколько сложным и тревожным он может быть для ребенка с расстройством аутистического спектра. Множество звуков, цветов вокруг, а также незнакомых людей – всё это и многие другие факторы оказывают сильную нагрузку на психику и вызывают стресс. Именно поэтому мы совместно с VR Inclusion создали специальный VR-сценарий, который помогает детям пройти путь социализации в комфортной и контролируемой среде. Благодаря виртуальным технологиям мы смогли выстроить поэтапное обучение, где каждый ребенок может развивать необходимые навыки при посещении магазина «у дома» и постепенно обрести уверенность в себе», – рассказала Алина Юхневич, руководитель направления устойчивого развития торговой сети «Пятёрочка».

«Наша цель – создавать эффективные, инновационные инструменты, которые помогают детям с расстройством аутистического спектра адаптироваться к повседневной жизни. Виртуальная среда – это уникальный формат, в котором ребенок может безопасно осваивать социальные сценарии, получать опыт взаимодействия и справляться с трудностями в режиме реального времени, без излишнего стресса. Проект «Пятёрочка & VR Inclusion» – это важный шаг к инклюзивному обществу, в котором каждый чувствует себя ценным. Такие инициативы помогают не только детям, но и взрослым – выстраивать доверительные отношения, разрушать барьеры и лучше понимать друг друга», – комментирует основатель VR Inclusion Сергей Андреев.

Проект стартовал в Москве, Оренбурге, Пермском крае и Кировской области, а также в республиках Крым, Татарстан, Чувашия и Северная Осетия. Кроме того, к инициативе уже присоединились такие организации, как Центр лечебной педагогики «Особое детство», Федеральный ресурсный центр по сопровождению детей с расстройствами аутистического спектра (МГППУ), АНО «Центр проблем аутизма», РОО помощи детям с РАС «Контакт», а также ресурсные центры школ и другие учреждения, оказывающие поддержку детям с особенностями аутистического спектра в разных регионах страны.

VR-сценарий – не первый инклюзивный проект торговой сети в поддержку детей с особенностями развития. В 2024 году фонд «Антон тут рядом» разработал специальную социальную историю о походе в магазин торговой сети для покупателей с аутизмом, а также подготовил обучающие материалы для сотрудников сети по особенностям коммуникации при поддержке благотворительного фонда «Выручаем».

Кроме того, в прошлом году Х5 Group адаптировала X5ID для инклюзивных клиентов (единая учетная запись для сервисов ритейлера и партнеров): теперь анкета для новых пользователей содержит вопросы о специальных потребностях, например, «передвигаюсь на коляске», «общаюсь на языке жестов» и прочие важные особенности.