Открылся прием заявок на участие в международном конкурсе «Роза ветров – 2022». Для участия в конкурсной программе приглашаются детские, молодежные творческие коллективы и исполнители из регионов России и зарубежных стран в возрасте до 25 лет, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.



«Международное конкурсное движение “Роза ветров” открывает новый 28-й сезон. За эти годы мы прошли вместе долгий и интересный путь, создавая новые технологии организации и проведения фестивально-конкурсных проектов», – говорится в сообщении.

С сентября этого года по июль 2022-го состоится более 30 специализированных конкурсов. В каждом направлении работает профессиональное жюри.

Конкурсы пройдут по направлениям «Вокал», «Хореография», «Театральное искусство», «Инструментальное творчество». С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте организатора проекта.