Открылся прием заявок на рождественский лыжный спринт в Казани

Жители Казани могут подать заявки для участия в рождественском лыжном спринте, который пройдет 8 января в поселке Юдино. Все желающие смогут попробовать свои силы на дистанции 1,2 км классическим стилем, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Участники будут разделены на несколько возрастных категорий: 2006-2007, 2004-2005, 2002-2003, 1982-2001, а также 1981 года рождения и старше.

Принять участие в гонке могут спортсмены, которые прошли медицинский контроль и получили заключение врача. Регистрация продолжится до 7 января.

Старт спринта состоится в 10.00, выдача нагрудных номеров начнется в 9.00.