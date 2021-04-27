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Ру Тат
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27 апреля 2021  02:23

Открылся прием заявок на международную премию в области экономики имени Столыпина

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Начался прием заявок на XVII Международную премию в области экономики и финансов имени П.А. Столыпина. Торжественная церемония награждения победителей состоится в сентябре, сообщают организаторы.

«В этом году торжественная церемония награждения пройдет в гибридном формате — оффлайн и онлайн. XVII Международная премия журнала „Банковское дело“ в области экономики и финансов имени П.А. Столыпина проходит под девизом „Время выбрало нас“», — говорится в сообщении.

Номинациями 2021 года стали «За поддержку малого и среднего бизнеса в период восстановлении экономики», «За вклад в развитие рынка инвестиций», «Молодежка: лучшие предложения для школьников и молодежи».

Премия им. П.А. Столыпина (до 2015 года — премия «Банковское дело») учреждена в 2004 году. Ежегодно лауреатами премии становятся около 180 предприятий и организаций России и СНГ.

международная премия
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