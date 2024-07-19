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Открылся прием заявок на масштабный фестиваль коренных народов в Москве
29 ноября — 1 декабря в «Экспоцентре» в Москве состоится Всероссийский фестиваль коренных народов России «Этноскоп-2024», сообщают организаторы.
К участию в событии приглашаются организации и общественные объединения, представляющие коренные народы России, этнографические музеи, государственные и частные объекты этнотуризма, представители народных ремесел, декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов, народные коллективы, артисты-любители и профессионалы. Прием заявок продлится до 15 ноября, однако, указано в документе, может быть сокращен.
Второй, очный этап состоится в Москве с 29 ноября по 1 декабря текущего года. Участники получат дипломы и благодарственные письма.
На площадке будут представлены выставочные стенды коренных народов России, оформленные в национальном стиле. Приглашенные коллективы организуют для гостей фестиваля творческие мастер-классы, национальные игры коренных народов России, примут участие в дефиле в этнических костюмах и представят номера в рамках концертной программы.
Отправить заявку можно по электронной почте expo_me@mail.ru.
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