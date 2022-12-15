Открылся прием заявок на литературную премию Шарифа Камала

В Татарстане стартовал прием работ на литературную премию имени Шарифа Камала за 2022 год. Претендентами могут стать авторы в возрасте от 14 до 30 лет, сообщает пресс-служба Национального музея РТ.

Как отмечают организаторы, в этом году количество призовых мест было увеличено. Победители в номинациях «Проза» и «Перевод» в двух возрастных категориях получат по 50 тыс. рублей.

Претенденты на первую номинацию должны представить произведения малой и средней прозы: новеллы, рассказы, повести или нон-фикшн. Работы принимаются на татарском языке. Переводчики же возьмутся за работу над рассказом Шарифа Камала «Ата» («Отец»), представив его на английском, немецком либо турецком языке.

Отправить готовый текст можно на электронную почту kamalpremiyese@yandex.ru. Прием заявок продлится до 25 декабря, однако сроки могут быть продлены по решению оргкомитета премии.

Победители станут известны в феврале следующего года.