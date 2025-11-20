Открылся прием заявок на конкурс «Родники. Дети-2026»

Движение «Газманов-Родники» открыло прием заявок на новый сезон песенного конкурса «Родники. Дети-2026».

К участию приглашаются дети от 7 до 17 лет, а также взрослые авторы, которые пишут песни для детской аудитории. Желающим необходимо отправить собственную композицию на конкурс.

В этом году впервые введена новая номинация – для детских вокально-инструментальных ансамблей.

С подробными условиями участия можно ознакомиться на сайте проекта «Родники.Дети». Прием заявок продлится до 15 декабря.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Народный артист РФ, художественный руководитель Движения «Газманов-Родники» Олег Газманов сообщил, что проект недавно отметил трехлетие, и подчеркнул, что детский конкурс «Родники.Дети» остается его любимой частью инициативы. По его словам, дети демонстрируют высокий уровень таланта и эмоциональной отдачи, нередко превосходя взрослых.

«Так и должно быть, наши дети должны быть талантливее, чем мы. Поэтому я хочу всем сказать – ребята, давайте, посылайте своих детей, пусть они нас всех порадуют! Пусть они участвуют в конкурсах, в нашем движении «Газманов-Родники», – сказал артист.

Певец, поэт, общественный деятель, член жюри Движения «Газманов-Родники» Родион Газманов заявил, что проект ценен не только шансом на победу – хотя победа остается важной и приятной частью конкурса. Главный результат, как отметил Газманов, заключается в возможностях, которые открываются перед участниками.

Он подчеркнул, что конкурс позволяет молодым авторам и вокалистам встретиться с продюсерами, получить профессиональные рекомендации и стать участниками гала-концертов. На такие концерты, отметил он, приглашают не только победителей, но и всех исполнителей, которые смогли впечатлить жюри. Это дает шанс выйти на сцену рядом с известными артистами, в том числе в формате дуэта.

«Поэтому подавайте заявки, не стесняйтесь, не раздумывайте. Как минимум, вы получите хороший отклик и отзыв на ваш материал, на то, куда вам дальше нужно двигаться. Это, наверное, самое главное, что можно получить от любого вокального музыкального конкурса. Дерзайте, все получится!» – заключил певец.

Видео: пресс-служба Движения «Газманов-Родники»