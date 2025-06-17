Открылся прием заявок на конкурс детских вопросов о строительстве

Общественный совет при Минстрое России объявил старт ежегодного конкурса детских вопросов о строительстве #СпросиСтроителя. Мероприятие проходит в рамках проекта «Я – строитель будущего!» и входит в перечень инициатив, реализуемых по Указу Президента РФ в рамках Десятилетия детства. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

Принять участие могут дети в возрасте от 6 до 17 лет. На конкурс принимаются как текстовые, так и видеовопросы. Работы будут оцениваться в трех номинациях: «Самый оригинальный текстовый вопрос», «Самый оригинальный видеовопрос» и «Лучший вопрос об истории строительства».

Победителей определит жюри, а на самые интересные вопросы лично ответят министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин и председатель Общественного совета при Минстрое РФ Сергей Степашин.

Прием заявок открыт до 15 июля на официальном сайте конкурса, в разделе «Конкурс СпросиСтроителя». Торжественное награждение победителей состоится в августе в рамках празднования Дня строителя–2025.

Подробнее с положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Минстроя России.