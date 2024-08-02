Открылся прием заявок на гранты Президентского фонда культурных инициатив

Татарстанцы могут подать заявку на грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив на поддержку проектов в области культуры, искусства и творческих индустрий. Приемная кампания продлится до 10 сентября 2024 года.

На грант могут претендовать следующие категории:

некоммерческие организации, за исключением госучреждений, госкорпораций, госкомпаний и политических партий;

коммерческие организации;

индивидуальные предприниматели;

муниципальные учреждения и предприятия, за исключением муниципальных казенных учреждений.

Участники могут представить проекты в области культуры и академического (классического) искусства, межотраслевые, сетевые культурные и кросскультурные проекты и инициативы, предусматривающие проведение фестивалей, премий, форумов в области культуры, искусства и креативных индустриий, стартапы в этих сферах и пр.

Представленные проекты должны соответствовать одному из тематических направлений: «Нация созидателей», «Культурный код», «Молодые лидеры», «Место силы», «Великое русское слово», «Я горжусь», «История страны / Вехи», «Многонациональный народ», «Мы вместе».

Более подробно можно узнать на сайте фонда.