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Общество 2 августа 2024 17:09

Открылся прием заявок на гранты Президентского фонда культурных инициатив

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Татарстанцы могут подать заявку на грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив на поддержку проектов в области культуры, искусства и творческих индустрий. Приемная кампания продлится до 10 сентября 2024 года.

На грант могут претендовать следующие категории:

  • некоммерческие организации, за исключением госучреждений, госкорпораций, госкомпаний и политических партий;
  • коммерческие организации;
  • индивидуальные предприниматели;
  • муниципальные учреждения и предприятия, за исключением муниципальных казенных учреждений.

Участники могут представить проекты в области культуры и академического (классического) искусства, межотраслевые, сетевые культурные и кросскультурные проекты и инициативы, предусматривающие проведение фестивалей, премий, форумов в области культуры, искусства и креативных индустриий, стартапы в этих сферах и пр.

Представленные проекты должны соответствовать одному из тематических направлений: «Нация созидателей», «Культурный код», «Молодые лидеры», «Место силы», «Великое русское слово», «Я горжусь», «История страны / Вехи», «Многонациональный народ», «Мы вместе».

Более подробно можно узнать на сайте фонда.

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