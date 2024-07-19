Открылся прием заявок для участия в национальной премии «Наследие нации»

Стартовал прием заявок для участия в национальной премии «Наследие нации». Участие в ней могут принять студенты, дизайнеры, инвесторы, СМИ и многие другие — те, кто вносит вклад в развитие территорий, сохранение культурного наследия, формирование комфортной городской среды. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

Организаторы отмечают, что премия проводится в рамках исполнения поручения Президента России Владимира Путина, произнесенного в послании Федеральному Собранию.«Старинные здания, усадьбы и храмы — это зримое воплощение нашей национальной идентичности и неразрывной связи поколений», — заявил тогда глава государства.

Премия проводится ежегодно и отмечает профессионалов и организации, работа которых ориентирована на развитие и сохранение культурного и исторического наследия России, содействует созданию и реализации инновационных и креативных проектов. Она способствует развитию технологий и методов в области строительства и архитектуры, поддержке культурного наследия, созданию платформы для обмена опытов среди специалистов в данной области.

Инициатором премии выступает благотворительный фонд сбережения культурных и духовных ценностей «Наследие Нации» при поддержке: СФ РФ, ВЭБ.РФ, ТПП РФ, Ассоциации реставраторов России, Клуба инвесторов в историческую недвижимость, Экспертного совета России.

Узнать подробнее о событии и его номинациях, а также подать заявку можно на сайте «Наследие нации». Прием заявок продлится до 12 августа.

Церемония награждения победителей состоится 27 сентября на территории одного из усадебных комплексов в Москве.