Открылся предзаказ на роман Маргариты Симоньян о будущем человечества под названием «В начале было Слово — в конце будет Цифра». Об этом сообщает «RT».

По словам Симоньян, произведение затрагивает судьбу человечества через 60 лет, опираясь на библейские пророчества.

«Я искренне считаю, что это главное из всего, что я сделала и когда-либо сделаю в жизни. Роман о том, что произойдёт с человечеством через 60 лет. Каким на самом деле будет конец света — в полном соответствии с библейскими пророчествами. Жанр мне сложно определить. Это и утопия, и антиутопия, и приключения, и фантастика, и немного мелодрамы, куда без неё. Вот вы прочитайте — и определите», — сообщила она в Телеграм-канале «Маргарита Симоньян. Литература и История».

Все средства, вырученные от продажи книги, будут направлены на благотворительные цели.

«А значит, больше денег на "мавики" для наших бойцов и на лечение больных деток», — добавила Симоньян.

Она также отметила, что от числа предзаказов зависит будущий тираж издания.