«Жить и развиваться вопреки всему»: журнал «Казань» представил финальный номер 2022 года

В казанском Доме актера имени М. Салимжанова состоялись традиционный концерт и презентация нового номера журнала «Казань». Читателям представили декабрьский выпуск издания — «Новый год в эпоху перемен».

Участниками предновогоднего вечера стали те, кто создавал выпуски журнала на протяжении всего года. Они представили гостям обширную концертную программу, объединив читателей и авторов в финальном аккорде уходящего года.

Главный редактор журнала «Казань» Альбина Абсалямова представила аудитории новый, декабрьский номер, отметив, что в нем собраны материалы и рассуждения о том, как праздновали Новый год в период Первой мировой войны, Революции и во время Великой Отечественной войны.

По ее словам, выбор такой предновогодней тематики был неслучаен, поэтому название «Новый год в эпоху перемен» несет в себе глубокий смысл.

«Здесь мы рассказали о сложных годах нашей страны. Тот период наши предшественники выстояли. Они продолжили жить и развиваться несмотря ни на что. Я думаю, что этот номер придаст дополнительную надежду и радость нашему читателю, а главное — понимание, что в мире бывают невзгоды и Россия пережила много хорошего и плохого. Это стимул, что не нужно сдаваться и мы одолеем все упавшие на нас невзгоды», — считает она.

Главный редактор отметила, что среди героев и авторов журнала немало замечательных талантливых артистов.

Она привела в пример художественного руководителя оркестра La Primavera Рустема Абязова, который является постоянным автором редакции. При этом тексты Абязова не связаны лишь с профессиональной темой, а затрагивают самые разные сферы. «К примеру, недавно он поднимал тему кредитов и в общем, о денежных средствах», — добавила она.

«Каждый автор представляет читателю свой оригинальный текст, с интересными задумками. Эти замечательные люди представлены на страницах прозаиками, журналистами и стилистами журнала. Наши приглашенные гости также и художники, которые создают нам уникальные обложки к каждому номеру. Все они красочные и привлекают наших подписчиков. Здесь, с нами, они раскрываются в музыкальном воплощении. Это возможность для зрителя

увидеть своего автора вживую, в новом амплуа и познакомиться поближе», — заключила она.

Известный казанский джазовый музыкант и автор журнала Евгений Соколов исполнил для гостей несколько композиций на саксофоне. Он поделился, что работает в «Казани» уже два года, совмещая журналистику с творческой деятельностью.

«На мой взгляд, в журнале под моим авторством публикуются гармоничные истории, которые полностью подходят под формат редакции. Я воплощаю в свой текст все, что меня интересует. В первую очередь, рассказываю подписчикам о музыке, о своих музыкальных похождениях, в целом размещаю прозаические произведения. У джазовых музыкантов всегда много интересных историй из жизни, есть чем поделиться с аудиторией. Для меня работа в редакции — это определенно новый этап, начало новой истории. Я раскрылся как писатель, начал писать роман», — сказал он.

Музыкант поделился мнением, что подведение итогов в подобном формате помогает налаживать диалог с аудиторией, а также раскрыть потенциал писателя в новом, живом формате.

Почетными гостями на праздничном концерте стали депутат Государственного Совета Республики Татарстан Людмила Рыбакова и генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Парламентарий в своей речи отметила, что является подписчиком журнала на протяжении многих лет.

«Вместе с вами за этот год мы осветили театры, арт-пространства и киноиндустрию Татарстана.

Каждый раз, смотря на очередной выпуск журнала, ощущаю приятную, теплую атмосферу и старания на каждой странице. Вместе мы изучаем Казань по-другому, узнаем все больше интересных мест. Вы передаете и транслируете читателю важные события и интересные места нашей необъятной республики, вместе с этим трудом и растет число подписчиков журнала», — уверена она. Благодарственным письмом от Госсовета РТ за многолетний труд была удостоена культурный обозреватель, редактор журнала «Казань» Айсылу Мирханова.

Открыл праздничный вечер ансамбль незрячих музыкантов «НеЗаМи» с песней «В лесу родилась елочка».

Затем выступил фольклорный коллектив «Оберег» под управлением Луизы Леонтьевой, исполнивший песню «Снег идет на Рождество».

Хедлайнером вечера стал джазовый дуэт заслуженной артистки РТ Лилии Чугуновой и известного саксофониста Евгения Соколова. Перед зрителями также выступили артисты народного театра «Лориэн», дуэт артистов казанского ТЮЗа Павла Густова и Алексея Зильбера, которые давали интервью в одном из выпусков журнала.



Кульминацией вечера стала песня на стихи главного редактора журнала, поэта Альбины Абсалямовой «Снег над Казнью». А в завершение программы зрители услышали новогоднее выступление Оркестра авторов журнала «Казань» под управлением Рустема Абязова.