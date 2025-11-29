Открылась выставка о маринисте-дворянине Голицыне, ставшем узником Свияжского ГУЛАГа

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Акварели на морскую тематику, обложки к известнейшим в советское время детским изданиям о путешествиях и приключениях, настольные игры все о том же – освоении далеких территорий, пиратах, волнах и штормах, несколько личных фотографий, а также макеты первого научно-исследовательского судна СССР «Персей» и фрагмент его корпуса… Все это – экспонаты новой выставки «Владимир Голицын: под знаком Персея», которая открылась в Музее истории Свияжска.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Событие уникальное: выставки о Владимире Голицыне (1902-1943) проходили, в том числе в Свияжске, например, в 2006 году, но впервые предметы для проекта собраны не только из архива потомков или одного музея, а из нескольких, причем очень далеких. Экспонаты для выставки в Свияжске предоставили Мурманский областной краеведческий музей (Мурманск), Северный морской музей (Архангельск) и Музей мирового океана (Калининград).

«Северные путешествия, полярные экспедиции Владимира Голицына произвели на него такое огромное впечатление, что стали импульсом во многом на протяжении всей его жизни. Во всех творческих произведениях, созданных художником, продолжает жить его личность. К произведениям графики, к играм, книжным иллюстрациям Владимира Голицына это относится в полной мере. Я думаю, все, кто будет приходить на эту выставку, будет ощущать живую энергетику его личности», – сказала на церемонии открытия заместитель директора по научно-исследовательской работе музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Елена Карташова.

С островом связана трагическая и финальная страница биографии художника и создателя детских настольных игр, представителя известнейшего в дореволюционной России дворянского рода. Владимир Голицын, отслужив в Красной Армии, побывав в экспедиции в Арктике, поучаствовав в строительстве НИС «Персей» и оформив как иллюстратор множество книг и журналов морской тематики, после четвертого ареста был осужден и, уже тяжело больной костным туберкулезом, в 1942 году сослан в Свияжск, в исправительную трудовую колонию.

Прожить в таких условиях Владимир Голицын смог всего полгода. В 1958 году посмертно был реабилитирован, а в 1983 году на стене Успенского монастыря Свияжска появилась мемориальная табличка о том, что на острове в числе других заключенных в братской могиле у стен монастыря похоронен моряк и художник Владимир Голицын.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Для жизни Голицына было два очень важных города. Один – это Архангельск. Там он стал моряком и понял, что он художник-маринист, а не просто художник. Второй город – конечно, Свияжск, где закончилась его жизнь. Сегодня эти два города встретились», – сказал директор Северного морского музея Евгений Тенетов.

В день открытия выставки в Успенском соборе Свияжска с участием потомков Владимира Голицына прошел молебен, посвященный его памяти и памяти всех узников колонии N5, которая была организована в ранние советские годы на острове. На вернисаж приехали трое внуков художника – Михаил и Николай Трубецкие, Наталья Андреева (Трубецкая) и праправнук.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Постепенно узнавая подробности, когда мы стали читать его письма, особенно из тюрьмы, ощущали растущий комок боли. Я первый раз в жизни доехала в Свияжск. Это и память, которую тут хранили люди о дедушке, и прекрасное красивое место, но где когда-то мучительно он умирал в колонии для инвалидов, где, я так понимаю, их тут просто не кормили, и они умирали от голода… У меня все внутри смешалось. Чувство благодарности современному Свияжску и стольким людям, кто почитает память погибших здесь узников. Кто-то был таким талантливым, как наш дед, выставку теперь ему посвящают, а сколько здесь было просто других людей… Спасибо!» – сказала внучка художника Наталья Андреева.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Выставку «Владимир Голицын: под знаком Персея» можно будет увидеть до 28 февраля. А на территории музея-заповедника, как рассказал его директор Артем Силкин, есть мысль создать тематическую детскую игровую площадку по мотивам иллюстраций Владимира Голицына.

«Как часть этой выставки задумывалась детская игровая площадка голицынского духа – море, приключения, пираты… Ищем спонсора для этой площадки. Друзья мои, если у кого такой найдется – имейте в виду, что можно увековечить себя в прекрасном объекте, который будет радовать детей и подростков на территории музея-заповедника “Остров-град Свияжск“», – сказал Силкин.