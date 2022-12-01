Открылась регистрация самозанятых Татарстана на новогоднюю ярмарку

С 22 по 25 декабря в Казани на территории ТЦ «Республика» пройдет новогодняя ярмарка продукции самозанятых со всей республики «Я и есть Татарстан». Участникам предоставят бесплатные оборудованные торговые места, где они смогут презентовать и реализовать продукцию, в том числе – новогодние подарки, изделия из дерева и кожи, фарфоровую посуду, дизайнерские украшения, фермерскую продукцию, игрушки, предметы домашнего декора.

Помимо работы торговых площадок на ярмарке планируется организовать развлекательную программу с выступлением музыкальных групп. На локации «мой бизнес помогает» посетители смогут оставить подарок для многодетных и нуждающихся семей республики.

Зарегистрироваться на участие в ярмарке можно через платформу МСП.РФ. Уточнить организационные вопросы и получить консультацию можно по телефону: +7 (800) 201-75-98, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Новогодняя ярмарка проводится благодаря реализации национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса. Аналогичные ярмарки продукции и услуг самозанятых под брендом «Я и есть Татарстан» проходили в течение года по всей республике и позволили заработать самозанятым гражданам более 18 млн рублей.