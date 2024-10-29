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Открылась регистрация на хакатон SmartMed
Стартовала регистрация на хакатон SmartMed, организатором мероприятия выступает Академия наук РТ, об этом сообщили организаторы.
Участники смогут разработать решения, которые улучшат качество и доступность медицинских услуг. Призовой фонд составит 800 тысяч рублей.
Команды студентов получат наставников и доступ к необходимым ресурсам и технологиям. Готовые проекты они представят экспертам отрасли.
Заявлены следующие темы хакатона:
— телемедицина;
— аналитика данных;
— мобильные приложения;
— умные устройства;
— системы управления здравоохранением.
Хакатон пройдёт 22 – 23 ноября. Заявки на участие принимаются до 11 ноября. С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте хакатона.
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