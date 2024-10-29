Открылась регистрация на хакатон SmartMed

Стартовала регистрация на хакатон SmartMed, организатором мероприятия выступает Академия наук РТ, об этом сообщили организаторы.

Участники смогут разработать решения, которые улучшат качество и доступность медицинских услуг. Призовой фонд составит 800 тысяч рублей.

Команды студентов получат наставников и доступ к необходимым ресурсам и технологиям. Готовые проекты они представят экспертам отрасли.

Заявлены следующие темы хакатона:

— телемедицина;

— аналитика данных;

— мобильные приложения;

— умные устройства;

— системы управления здравоохранением.

Хакатон пройдёт 22 – 23 ноября. Заявки на участие принимаются до 11 ноября. С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте хакатона.