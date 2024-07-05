Открылась регистрация на участие в новом сезоне всероссийского проекта «ТопБЛОГ»

Стартовала регистрация на участие в четвертом сезоне всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» для авторов полезного контента. Участники смогут пройти актуальную образовательную программу, получить уникальный шанс заключить рекламные и партнерские контракты о сотрудничестве, побороться за ценные призы, стать частью закрытого блогерскогое сообщества и заявить о себе на всю страну. Всероссийский образовательный проект «ТопБЛОГ» реализуется с 2020 года в рамках программы «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Заявки могут подать жители всех стран мира от 14 лет на сайте до 30 сентября.

Всероссийский образовательный проект «ТопБЛОГ» помогает построить карьеру в медиаиндустрии и научиться эффективно работать с аудиторией в социальных сетях. Это первый бесплатный образовательный проект для блогеров в России. «ТопБЛОГ» уже объединил более 150 тысяч человек разных возрастов из всех регионов России и иностранных государств.

В новом четвертом сезоне участников Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» ждет два уникальных трека: «Медиалаборатория» и «Спецноминации 2.0».

«Медиалаборатория» – трек, который поможет освоить ключевые знания и навыки, необходимые для тех, кто стремится к профессиональному развитию и достижению новых вершин в медиаиндустрии. Вместе с экспертами проекта блогеры пройдут образовательный блок, выполнят практические задания и разборы своих блогов, посетят полезные вебинары. Участники овладеют полным комплексом компетенций, необходимых для создания и продвижения контента в соцсетях.

Трек «Спецноминации 2.0» нацелен на поддержку талантливых блогеров, специализирующихся на разных тематиках. Каждую из 10 спецноминаций представляет крупная организация-партнер, которая будет продвигать лучших участников своего направления.

Новости о проекте «ТопБЛОГ» можно найти на официальном сайте, а также в социальных сетях проекта ВКонтакте и Telegram-канале.