Открылась регистрация на программу бесплатных турпоездок по России для студентов

В России открылась регистрация для участия в программе бесплатных турпоездок по стране для студентов «Больше, чем путешествие», которая охватывает все федеральные округа.

«7 сентября Росмолодежь, Ростуризм совместно с Минобрнауки РФ, АНО «Россия — страна возможностей», обществом «Знание» запустили регистрацию на программу бесплатных путешествий для российской молодежи «Больше, чем путешествие», — отмечается в сообщении Росмолодежи.

Всего будет доступно не менее 250 маршрутов. Воспользоваться программой могут участники платформ «Россия — страна возможностей» и «Другое дело», а также конкурсов «Большая перемена», «Твой ход», общества «Знание». Отмечается, что первая поездка стартует 23 сентября. Зарегистрироваться можно на сайте.

Поездки организуются бесплатно по поручению Президента РФ Владимира Путина, который по итогам послания Федеральному Собранию поручил Кабмину проработать несколько инициатив, связанных с повышением доступности путешествий по стране для школьников и студентов.