Открылась регистрация на IV фестиваль народных промыслов «Руками женщины»

Жительницы Татарстана могут принять участие в фестивале народно-художественных промыслов «Руками женщины». Событие состоится в октябре 2022 года в Москве, сообщают организаторы.

Участницы мероприятия смогут представить уникальность и потенциал сувенирной продукции своего региона, отразить его национальный колорит, представить инвестиционную привлекательность для женщин-предпринимателей и рассказать о туристических маршрутах Татарстана.

«Фестиваль призван продемонстрировать национальный колорит народов России посредством выражения многообразия культуры своей нации через НХП, ремесла, декоративно-прикладное искусство, национальные костюмы и традиции», — рассказали организаторы.

Участницы события смогут принять участие в показе этномоды, фотовыставках, мастер-классах, нетворкингах с российскими и зарубежными специалистами. Также в Москве станут известны победители и лауреаты фестиваля, чьи работы представят Россию на зарубежных площадках.

Узнать подробнее о фестивале и участии в нем можно по ссылке.