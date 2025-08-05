Открылась регистрация на форум «Развитие малых городов и исторических поселений»

Фото: пресс-служба Минстроя РФ

Открылась регистрация на Х Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений», который пройдет с 19 по 21 августа в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РФ.

На форуме будут подведены итоги юбилейного Всероссийского конкурса лучших проектов по формированию комфортной городской среды, а также объявлены победители IV специализированного конкурса для регионов Дальневосточного федерального округа.

Кроме того, в эти же дни пройдет II Всероссийский молодежный форум «Молодежь и городская среда», целью которого станет объединение инициативной молодежи, студентов и начинающих специалистов в сфере архитектуры, дизайна и урбанистики.

Участников ждут проектные сессии, встречи с профессионалами отрасли и насыщенная образовательная программа.

Экспертное сообщество форума объединит представителей федеральных органов власти, бизнеса, профильных организаций и институтов развития. Они обсудят ключевые подходы к созданию комфортной городской среды и поделятся лучшими практиками.

Программа форума включает пленарные заседания, тематические дискуссии, выставки, нетворкинг-мероприятия и открытые диалоги с лидерами отрасли. Ожидается участие более 100 экспертов со всей страны.

Организаторами мероприятия выступают Минстрой России и Правительство Республики Татарстан при поддержке института развития ДОМ.РФ.

2025 год станет символичным для Татарстана: республика отмечает 10-летие собственной программы по благоустройству общественных пространств. Именно татарстанские наработки легли в основу федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», действующего с 2017 года, а также всероссийского конкурса по благоустройству.

Зарегистрироваться можно на официальном сайте мероприятия.