Открылась регистрация на бесплатную онлайн школу начинающего инвестора
Эксперт инвестиционной компании «АК БАРС Финанс» Дмитрий Набоков подскажет, как выбирать и покупать инвестиционные инструменты, научит диверсифицировать инвестиционный портфель и оптимизировать налоги. Все участники смогут на практике отточить полученные навыки.
Курс состоит из трех занятий. Они будут проходить раз в неделю в 18:00. Регистрация по ссылке
- 15 апреля — первые шаги на бирже
- 21 апреля — акции и облигации, драгоценные металлы, валюта
- 28 апреля - ПИФ, ETF, собираем портфель
Также можно изучить темы самостоятельно, просмотрев видео-уроки на сайте инвестиционной компании АК БАРС финанс.