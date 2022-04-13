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Ру Тат
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Экономика
13 апреля 2022  14:29

Открылась регистрация на бесплатную онлайн школу начинающего инвестора

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Эксперт инвестиционной компании «АК БАРС Финанс» Дмитрий Набоков подскажет, как выбирать и покупать инвестиционные инструменты, научит диверсифицировать инвестиционный портфель и оптимизировать налоги. Все участники смогут на практике отточить полученные навыки.

Курс состоит из трех занятий. Они будут проходить раз в неделю в 18:00. Регистрация по ссылке

  • 15 апреля — первые шаги на бирже
  • 21 апреля — акции и облигации, драгоценные металлы, валюта
  • 28 апреля - ПИФ, ETF, собираем портфель

 

Также можно изучить темы самостоятельно, просмотрев видео-уроки на сайте инвестиционной компании АК БАРС финанс.

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