Открылась регистрация на бесплатную онлайн школу начинающего инвестора

Эксперт инвестиционной компании «АК БАРС Финанс» Дмитрий Набоков подскажет, как выбирать и покупать инвестиционные инструменты, научит диверсифицировать инвестиционный портфель и оптимизировать налоги. Все участники смогут на практике отточить полученные навыки.

Курс состоит из трех занятий. Они будут проходить раз в неделю в 18:00. Регистрация по ссылке

15 апреля — первые шаги на бирже

21 апреля — акции и облигации, драгоценные металлы, валюта

28 апреля - ПИФ, ETF, собираем портфель

Также можно изучить темы самостоятельно, просмотрев видео-уроки на сайте инвестиционной компании АК БАРС финанс.