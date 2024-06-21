Открылась регистрация для участия в юбилейном конкурсе «ТАТАР СҮЗЕ»

Фото: пресс-служба Шаян

Открылась регистрация для участия в юбилейном, пятом сезоне Международного телевизионного конкурса художественного слова «ТАТАР СҮЗЕ». В этом году призовой фонд события составляет 2 млн рублей.

Конкурс реализуется телерадиокомпанией «Татарстан — Новый Век» при поддержке Комиссии при Раисе Республики Татарстан по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в республике. Его основная цель — помочь развитию и сохранению родного языка, литературного наследия, пробуждению интереса к национальной литературе и культуре. Конкурс охватывает не только Республику Татарстан, но и другие регионы России, а также соотечественников, проживающих за рубежом. Он создает условия для совершенствования исполнительского мастерства, содействия выходу талантливых исполнителей на профессиональную сцену, подготовки телевизионных кадров.

В прошлом году из разных точек мира поступило 3 тысячи заявок. Заявки принимались со всей России: Башкортостан, Москва, Дагестан, Марий Эл, Астраханская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Кировская, Новосибирская, Оренбургская, Пермская, Пензенская, Свердловская, Тюменская области, Ханты-Мансийск, Удмуртская, Чувашская республики, а также из Узбекистана и Швейцарии.

Юбилейный конкурс разделен на несколько возрастных категорий: до 7 лет, от 8 до 13 лет, от 14 до 17 лет, от 18 лет и старше. Кроме того, участие в нем могут принять профессионалы и творческие семьи. Работы принимаются в номинациях «Проза», «Поэзия» и «Специальная номинация».

В специальной номинации «Туган тел» могут принять участие представители чувашского, марийского, мордовского и удмуртского народов. Участники должны выразительно прочитать произведения классиков и современных писателей или произведение поэзии, написанное самим участником на своем родном языке.

Для участия в конкурсе необходимо выбрать номинацию, записать выступление на камеру и отправить ролик вместе с анкетой на официальную почту события tatarsuze2025@yandex.ru. Также заявку можно подать онлайн по ссылке.

Ролики и анкеты принимаются до 30 ноября 2024 года. Подробнее на сайтах shayantv.ru, tnv.ru.