Откровенный разговор о дисморфофобии: в MOÑ прошла премьера спектакля «Отстань от себя»

Фото: © Владимир Васильев

В эти дни на театральной площадке MOÑ в Казани проходят премьерные показы дебютной режиссерской работы хореографа Ильдара Алекбаева. Пластический спектакль «Отстань от себя» — попытка откровенно поговорить со зрителем о дисморфофобии.

«Это спектакль о взаимоотношениях с телом и уверенности в себе, об особенностях каждого из нас и принятии себя таким, какой ты есть. Лично я верю, что каждое тело уникально и имеет свои неповторимые особенности. Родимое пятно, ожог или татуировка — я их называю артефактами. И обращаясь к артефакту, мы, по сути, обращаемся к своему прошлому», — рассказал о концепции постановки Ильдар Алекбаев.

Фото: © Владимир Васильев

Шрам на лбу или нос с горбинкой, выпуклый пупок или костлявые плечи — всё это дано природой или приобретено на жизненном пути. Эти неправильности являются частью нас и делают каждое тело неповторимым. Однако каждому присуще недовольство собственным телом, которое порой перерастает в настоящую проблему.

«Лично для меня спектакль стал чем-то большим, нежели просто театральное действие. На репетиции мы слушали истории друг друга и рассказывали о собственном опыте принятия своего тела. Когда спектакль о тебе — это пронзает еще сильнее», — поделился эмоциями артист театральной площадки Эдуард Хабибуллин.

Фото: © Владимир Васильев

Диалог со зрителем выстраивается не столько вербально, сколько через пластику тела. Тела артистов словно говорят: «Взгляните, вот он я, вот как я выгляжу. И мне чертовски нравится то, что я вижу в зеркале». Отличительной чертой постановки стало включение в действие разных людей. В ней задействованы люди как с ограниченными физическими возможностями, так и без них, артисты с профессиональным образованием и те, кто занимается в школе «Инклюзион. Казань». Здесь словно стираются все границы и условности.

Действие настолько интимное и откровенное, местами пугающее, но максимально искреннее, что к концу слезы блестят в глазах не только у зрителей, но и у самих артистов.

Фото: © Владимир Васильев

«„Отстань от себя” — результат долгой внутренней работы. Прежде чем приступить к репетициям, мы около двух месяцев собирались и только разговаривали. В поисках темы спектакля мы говорили о детстве, семье, работе. Когда же речь зашла о принятии своего тела, в голове щелкнуло: „Вот оно”. На протяжении всей работы не покидало чувство, что мы делаем что-то очень важное», — призналась артистка Альбина Нугманова.

Повторный премьерный показ спектакля «Отстань от себя» состоится сегодня, после чего он войдет в репертуар театральной площадки MOÑ.