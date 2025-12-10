Откровения Загитовой, вопли Киева на ISU, действия в бою за Костылеву. Неделя в «фигурке»

События вокруг Костылевой за неделю ускорились до состояния вихря: мама увезла дочь из Москвы и ищет новую школу, Плющенко просит вернуться ее на шоу в Минске, а тем временем Украина требует ISU не пускать Петросян и Гуменника в Милан. И только Алина Загитова живет своей жизнью селебрити с вызывающими нарядами. Подробнее - в обзоре «ТИ-Спорта».





Фото: соцсети Алины Загитовой

Украина за старое: Гуменника и Петросян требуют отстранить

Накануне пришла информация, откуда ее и ждали. Украинский Национальный олимпийский комитет не был бы самим собой, если бы не попытался поставить палки в колеса в каждом из видов спорта, где федерация решила вернуть российских спортсменов на международную арену.

На этот раз НОК отправил очередное письмо со своими «хотелками» в Международный союз конькобежцев (ISU). В нем он требует не допускать российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника к Олимпиаде, которая пройдет в феврале в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Украинская сторона обвиняет их в нарушении принципов нейтральности (на которые Россия в принципе не подписывалась), а также демонстрации запрещенной символики и контактах с лицами, продвигающими некую «российскую пропаганду».

НОК Украины считает, что допуск этих спортсменов подрывает принципы Олимпийской хартии и создает риски политизации спорта. Под обращением стоят подписи президента НОК Вадима Гутцайта, министра молодежи и спорта Матвея Бедного и президента Федерации конькобежного спорта Украины Даниля Амирханова. Они призвали Международный олимпийский комитет и ISU провести всестороннюю проверку.

Фото: © .fsrussia.ru / Юлия Комарова

Сколько уже таких попыток было со стороны Украины. Из последнего: украинцы угрожали бойкотировать соревнования после того, как Международная федерация дзюдо вернула Россию (причем с ее символикой) на все международные турниры.

В апреле 2024 года World Aquatics позволила российским пловцам участвовать в международных стартах в нейтральном статусе. Украинские пловцы и федерация заявляли, что российские спортсмены, такие как Евгения Чикунова или Климент Колесников, являются частью системы спортивных клубов Министерства обороны (ЦСКА, «Динамо») и участвуют в пропагандистских мероприятиях. World Aquatics, по сути, проигнорировала украинские «хотелки».

Не сработали крики из НОК Украины ни с теннисными ATP (мужчины), WTA (женщины), ни с легкоатлетической World Athletics, ни с федерацией по велоспорту (UCI). Более того, уже в 2023 году многие частные команды мирового тура (например, UAE Team Emirates) продолжили контракты с российскими гонщиками.

Будем надеяться, что не поведется на эти манипуляции и ISU. Тем более что в Союзе конькобежцев уже давно поняли, что Олимпиада без россиян потеряет во всем – в рейтингах, сборах с билетов, рекламе и конечно же зрелищности.

Ирина Костылева и Плющенко обмениваются ходами в игре за Елену

На минувшей неделе свои решительные ходы в битве за Елену Костылеву совершили обе стороны конфликта.

Сначала мама юной фигуристки решила-таки объяснить логику своих действий в последние дни. Она рассказала, почему так спешно и резко покинула Москву. Как оказалось, болезнь Елены – не основной мотив. Ирина отвезла дочь в родной Воронеж, чтобы воссоединиться с семьей, которой ее лишили. «Пока мы восстанавливаемся после всей той путаницы, которая произошла в АП. Неделю живем тихо, думаем, как правильнее поступить», – подытожила Ирина Костылева в своем телеграм-канале «Ирина Костылева печатает...».

Позже Ирина Костылева обозначила, что больше не видит будущего своей дочери в академии Евгения Плющенко. Поводом для комментариев стал запрос от руководства академии. По словам Костылевой, от нее требуют, чтобы Елена приехала в Москву 10 декабря на репетицию ледового шоу в Минске, запланированного на 14 декабря, где у юной фигуристки главная роль. При этом, как утверждает Ирина, организаторы предлагают разместить спортсменку отдельно от родителей.

«Я пока послала всех куда подальше, сейчас решаем вопрос — будем ли мы в принципе выступать в этом шоу. Если мы поедем туда, то прервется восстановительный процесс дочери, а прессинг в отношении нас еще не закончился», — приводит слова Костылевой издание «МОЕ!».

Фото: © Соцсети Ирины Костылевой

Независимо от решения по минскому шоу, Ирина Костылева твердо намерена искать для дочери новую школу и отправить ее туда на просмотр.

В ответ на эти действия Евгений Плющенко решил тоже действовать на опережение. Он заявил, что это не семья Костылевых, а он сам будет настаивать на прекращении сотрудничества с фигуристкой Еленой. Об этом сообщил спортивный журналист Владислав Жуков. «Как я понимаю, именно этим вызваны сегодняшние слова матери фигуристки про поиск новой школы», — написал Жуков в социальных сетях.

Основной текущей задачей для обеих сторон сейчас является минское шоу. «Для команды Плющенко, как я понимаю, сейчас единственный приоритет в этом отношении – спокойно провести шоу в Минске (13-14 декабря), где будет выступать Лена. После этого планируется, что Плющенко и Костылевы разойдутся», — констатировал Жуков.

Однако он не исключает возможности последней попытки примирения. «Как говорят, надежда еще теплится. Якобы существует вероятность, что сразу после шоу стороны проведут еще одни, на сей раз финальные переговоры. По просьбе Татьяны Анатольевны Тарасовой. По их результатам либо заключат прочный мир с гарантиями безопасности, либо история окончательно завершится», — заключил журналист.

Пока все выглядит так, будто Плющенко понимает, что Елена Костылева утекает у него из рук, и решил сделать заявление первым, чтобы выглядело, будто инициатива разрыва принадлежит его академии. При этом очевидно, что он оставляет место для маневра, чтобы была возможность сохранить фигуристку у себя, но не упав в грязь лицом.

Челка, кружевной бюстгальтер и мини: Алина Загитова снова провоцирует хейтеров откровенными образами

А Алина Загитова, тем временем, дала очередное откровенное интервью, где рассказала о буллинге со стороны тренеров, детских комплексах, опыте работы ведущей и отношении к фотошопу.

Сначала она рассказала, что после окончания карьеры не сразу смогла войти в амплуа ведущей на телевидении, ведь за ней тянулись детские комплексы и зажимы.

«Тут надо понимать, что 17-летняя девочка, у которой вообще не было опыта телевидения – всю свою осознанную жизнь я каталась и ничего не говорила. Я говорила через движения, для меня это намного проще. Даже сейчас могу сказать, что сказать именно движениями, жестами намного проще, и что самое интересное, люди меня поймут лучше, нежели словами».

Что именно понимали люди в движениях Алины, она не объяснила. Но зато теперь, в 23-летнем возрасте, у Алины с самовыражением проблем нет точно.

Так, например, она посетила вечеринку журнала «Мнение редакции может не совпадать» в московском баре «Шаляпин». Перед мероприятием фигуристка анонсировала новый образ, показав остриженные волосы на обнаженных коленях. Как оказалось, фигуристка отстригла короткую челку, а на вечере предстала в провокационном черном наряде — в укороченном жакете нараспашку с выглядывающим кружевным бюстгальтером и мини-юбке, колготках и высоких каблуках, дополнив образ красной помадой.

Фото: соцсети Алины Загитовой

Также Загитова устроила селфи-фотосессию в новом образе. Она снялась в лифте в различных позах, даже сидя на корточках попозировала. Фанаты фигуристки неоднозначно отреагировали на ее преображение. Одним стрижка понравилась, другие же считают, что Алине не стоило экспериментировать. «Это шок!», «Красиво и стильно!», «Надеюсь, что это парик», «Накладная челка?», «Позавчера в одном образе, скромной девушки, а вчера роковой роскошной леди», «Было лучше, мне кажется», — высказались пользователи.