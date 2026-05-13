Откровения Валиевой о жесткой Тутберидзе, побег Муравьевой и сход Малинина. Обзор недели в «фигурке»

Муравьева и «самоотвод»: почему Софья решила покинуть сборную

В отечественном фигурном катании межсезонье редко обходится без громких новостей, но случай Софьи Муравьевой выбивается из привычного ряда переходов. Фигуристка официально попросила исключить ее из состава сборной России. Обычно за место в национальной команде борются до последнего, ведь это не только престиж, но и государственное финансирование тренировок и сборов. Поэтому добровольный отказ от места в списке сразу породил массу предположений о том, что Софья планирует радикальные перемены в карьере, на которые уже пошла целая плеяда ее соотечественниц.

Обычно из сборной уходят либо на пенсию (в 19 лет, как это принято у одиночниц), либо из-за травм, либо в декрет. Но Муравьева, судя по всему, выбрала четвертый путь, который Татьяна Тарасова мгновенно окрестила «подготовкой к смене гражданства». «Это связано с тем, что она хочет менять гражданство. Сами же понимаете, что просто так из сборной никто не уходит». По мнению заслуженного тренера, логика здесь прозрачна: нахождение в списках сборной накладывает на атлета определенные обязательства перед федерацией, которые могут существенно затянуть процесс перехода под другой флаг.

Ирония ситуации в том, что Софья — не просто «очередная спортсменка», а фигуристка с огромным потенциалом, которая долгое время была лицом «Ангелов Плющенко», а затем искала спасения у «Профессора» Алексея Мишина. Теперь же она, похоже, решила, что российские катки стали для нее слишком тесными, а статус члена сборной — слишком обязывающим. Для Муравьевой, чья карьера в последние годы была яркой, но нестабильной, это может стать попыткой вернуться на международный лед, доступ к которому для российских спортсменов сейчас ограничен.

Ситуация начала накаляться еще раньше, когда стало известно, что Софья прекратила сотрудничество с Алексеем Мишиным. Поиски нового наставника превратились в тему для активных дискуссий в прессе: среди возможных вариантов называли и возвращение к Евгению Плющенко, и переход в группу Этери Тутберидзе. Однако наиболее интригующе выглядит информация от инсайдеров, согласно которой «Софья Муравьева планировала поработать с Рафаэлем Арутюняном — знаменитым тренером, работающим в США. Если это так, то вектор движения понятен: Калифорния, нейтральный статус (или новый паспорт) и попытка перезагрузить карьеру под присмотром человека, который сделал из Нейтана Чена олимпийского чемпиона. В кулуарах шепчутся, что Муравьева просто устала ждать «милости от природы» в виде допуска россиян к международным стартам и решила взять судьбу в свои руки, пока возраст позволяет конкурировать на мировом уровне.

Фото: fsrussia.ru / Михаил Шаров

Уже появилась информация, что Софья может перейти под знамена сборной Франции, а это уже серьезный «мув». Одно дело — перейти в бывшие союзные Казахстан или Грузию, другое — к серьезным противникам на международной арене. В любом случае для федерации этот кейс — тревожный звонок. Если Муравьева действительно решится на отъезд, это станет серьезным прецедентом для всей системы. Одно дело, когда уходят юниорки, и совсем другое — когда заявление «по собственному» пишет топ-фигуристка. Пока федерация и сама фигуристка хранят молчание, болельщикам остается гадать, увидим ли мы Софью на российских этапах Гран-при или ее следующий официальный старт пройдет уже в совершенно иных декорациях под иностранным флагом.

Камила Валиева прорабатывает подростковые травмы после «Хрустального»

Пока Софья Муравьева оформляет «самоотвод», а Алина Загитова оттачивает мастерство позирования в кустах роз, Камила Валиева продолжает прорабатывать свои подростковые травмы с помощью рефлексии в медиа. Ее последние откровения в передаче DobroFON стали пособием по психологической выживаемости, написанным человеком, который в 17 лет пережил то, что сломало бы и ветерана.

Валиева неожиданно заявила, что даже в четырехлетней дисквалификации можно найти свои плюсы. Для большинства атлетов решение CAS стало бы концом света, но для Камилы оно превратилось в долгожданную «кнопку перезагрузки». Эта пауза позволила ей впервые за долгие годы просто остановиться, выдохнуть и перестать быть частью огромной спортивной машины, которая не терпит сбоев.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Одним из главных итогов этого вынужденного «отпуска» стало изменение отношений с собственным телом. Камила призналась, что отстранение помогло ей полностью пересмотреть восприятие своей физической формы. Если раньше тело было лишь инструментом для достижения мировых рекордов, который нужно было постоянно держать в ежовых рукавицах, то теперь она учится слышать его потребности. «Конечно, я расслабилась. Не было взвешиваний и тренировок. Я поправилась, но потом у меня мозги пришли в норму. Я поняла, зачем держу вес, для чего я хочу хорошо выглядеть», — резюмировала фигуристка.

Однако самым откровенным и пронзительным моментом интервью Валиевой стало ее признание о работе с новым тренером — Светланой Соколовской. Камила внезапно призналась, что ей намного комфортнее в новой академии после жестких и даже слегка «спартанских» условий у Этери Тутберидзе.

Фото: соцсети Камилы Валиевой

Она призналась, что буквально боялась любого окрика в «Хрустальном», ожидая, что на нее вот-вот начнут кричать за малейшую ошибку. А тот факт, что тренировочный процесс, оказывается, может строиться на диалоге и спокойствии, а не на жестком давлении, стал для нее настоящим откровением, обнажившим глубину психологических шрамов, оставленных «фабрикой чемпионок». По словам 20-летней спортсменки, новая наставница ведет себя гораздо мягче, искренне стараясь вникнуть в проблемы своих подопечных. Интересно наблюдать, как Валиева описывает эту атмосферу как нечто прежде невиданное: «Как у мамы с ребенком — семейные отношения. Я и представить не могла, что такое возможно».

Пережали психологию чемпиону: почему Илья Малинин решил сойти с дистанции?

Еще одна история, непосредственно связанная с излишним психологическим давлением на фигуристов, разворачивается в другой точке планеты. Илья Малинин, которого еще вчера называли «Богом квадов», после, прямо скажем, проваленной Олимпиады-2026 в Милане внезапно заговорил о желании нажать на тормоза. «Мне бы хотелось немного отдохнуть», — признался фигурист, чьи прыжки в пять оборотов, казалось, отменили законы физики, но не законы человеческого выгорания.

Проблема Малинина оказалась не в технике, а в психологии. Миланский лед стал для него местом осознания глубокого внутреннего кризиса. Илья честно признался, что в олимпийском цикле потерял личную мотивацию: «Я не смог поехать туда ради себя, мне казалось, что я делаю это для других». Когда ты годами работаешь как биологический принтер для распечатки мировых рекордов, в какой-то момент краска заканчивается. Статус фаворита — это тяжелая ноша, особенно когда вокруг сверстники вроде Алисы Лю уже вовсю осваивают роль амбассадоров Louis Vuitton и посещают Met Gala.

Фото с анонса: International Skating Union

Однако российский ледовый истеблишмент встретил идею о паузе без особого сочувствия. Илья Авербух высказался в своем стиле: «Если Малинин поставит карьеру на паузу — значит, упустит свое». По мнению нашего знаменитого хореографа, в современном спорте любая остановка равносильна завершению карьеры. Сейчас Илья стоит перед выбором: продолжать ли быть «машиной» или прислушаться к себе. Это классическая история вундеркинда, который достиг потолка и обнаружил, что там слишком холодно и одиноко, а найти силы на методичное повторение результатов уже нет мочи.

А Алина Загитова точно будет тренером?

Если кто-то думал, что Алина Загитова ограничится ролью главной «it-girl», то он явно недооценил масштаб ее амбиций. Пока в Казани полным ходом идет строительство именной арены, Алина готовится примерить роль наставника. Открытие школы фигурного катания в Татарстане запланировано на 1 сентября 2026 года, и это обещает стать самым статусным педагогическим экспериментом десятилетия.

В пользу Алины-тренера неожиданно высказалась обычно весьма «ядовитая» Яна Рудковская: «Если Загитова захочет выбрать профессию тренера, уверена, что у нее всё получится». По мнению Рудковской, Алина — жесткий менеджер: организация собственных шоу показала, что она умеет отлаживать процессы. Главным же козырем Загитовой называют ее школу жизни у Этери Тутберидзе.

Фото: соцсети Алины Загитовой

Впрочем, ирония здесь в том, что тренерский хлеб бывает крайне жестким. Одно дело — выходить в «белом платье» под аплодисменты, и совсем другое — годами стоять у бортика в пуховике. Станет ли Алина новой «железной леди» или ее школа превратится в имиджевый проект — главная интрига предстоящей осени. Но дети, безусловно, пойдут за ней толпами: имя Загитовой на фасаде арены в Казани — лучший маркетинговый ход, который только можно придумать.