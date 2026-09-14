Откровения Разина, война Кравцова и предматчевые буллиты: что происходит в КХЛ

Неделя в КХЛ выдалась скандальной: Андрей Разин публично «выхлестал» Егора Яковлева, «Спартак» уничтожил «Северсталь» (8:0), а Виталий Кравцов пошел войной на «Трактор» и уехал во Владивосток. Главные сюжеты и бунт тренеров против предматчевых буллитов — в обзоре «ТИ-Спорта».





Фото: metallurg.ru

Откровения Андрея Разина: почему молчит капитан «Магнитки» Яковлев

Пресс-конференции главного тренера «Металлурга» Андрея Разина давно превратились в отдельный вид шоу-бизнеса в КХЛ. Наставник магнитогорцев никогда не отмалчивается за дежурными штампами, и его общение с прессой в Казани после победной игры с «Ак Барсом» (2:3 Б) не стало исключением. Главной темой вечера стало полное отсутствие в составе капитана команды Егора Яковлева. Опытный защитник и олимпийский чемпион не попал в заявку ни на один из стартовых матчей регулярного чемпионата. Но что самое удивительное — именно Разин вновь сделал Яковлева капитаном команды, но после этого так и не дал ему шанса на льду.

Надо ли говорить, что Казань стала местом откровений Разина неспроста? Столица Татарстана — максимально насыщенный всевозможными медиа город, где, в отличие от большинства точек КХЛ, собирается серьезная аудитория на пресс-конференциях, а прессинг журналистов не меньший, чем на московских матчах, а то и более плотный.

Разин объяснил свою кадровую политику естественной сменяемостью поколений. По мнению специалиста, развивать молодых игроков вроде Юрова, Канцерова или Набокова невозможно, если искусственно удерживать место в составе за ветеранами лишь из-за их прежних заслуг и громких имен. Тренер подчеркнул, что в «Металлурге» действует спортивный принцип: выходят те, кто сильнее прямо сейчас. Руководство тренерского штаба не готово сажать на скамейку прогрессирующую молодежь ради статуса авторитетного капитана.

После таких категоричных заявлений Разина очевидно: Яковлев в «Металлурге» лишний и будущего у него в Магнитогорске нет. По крайней мере, при этом тренере. Но есть маленький нюансик — действующий контракт на 65 миллионов рублей в год. Искать варианты обмена теперь придется спортивному директору Евгению Бирюкову, ведь удерживать в запасе дорогостоящего ветерана просто бессмысленно.

Фото: ak-bars.ru

Спрос на 34-летнего защитника наверняка будет. Прошлый сезон показал, что Егор держит высокую скорость, сохранил отличный первый пас и универсален в спецбригадах. Однако выбить выгодные условия Магнитогорску будет крайне сложно. Публичный статус «игрока на продажу» автоматически сбивает цену, а солидный оклад Яковлева тяжело вписать под потолок зарплат большинству претендентов — КХЛ жестко перекрыла лазейки для финансовых маневров.

Война Виталия Кравцова и «Трактора» выходит на новый публичный уровень

Получил на неделе продолжение в КХЛ и еще один конфликт в КХЛ – между Виталием Кравцовым и «Трактором» окончательно перешел в горячую фазу. Форвард публично дал понять, что продолжать карьеру в Челябинске не намерен. Он уже улетел в родной Владивосток, чтобы восстанавливаться там. Мотивацию собственных действий хоккеист объясняет зеркальностью действий:

«Я поступаю так же, как и родной клуб со мной».

Основой спора стал вопрос выплат на период нахождения игрока в списке травмированных, а также потенциальный трансфер. Кравцов прямо заговорил о готовности сменить команду:

«Я согласен, если меня обменяют. Это могло бы стать выходом из ситуации. Главное для меня — быть здоровым, играть в хоккей и находиться в тех условиях, когда меня уважают и дают раскрыть свой потенциал», — цитирует Кравцова «Матч ТВ».

Однако переводить историю в плоскость персональных обид — детская наивность, когда речь идет об огромных деньгах. Это чистый бизнес и юридические обязательства. С точки зрения регламента к «Трактору» невозможно придраться: клуб действует строго в правовом поле. Долгое молчание челябинцев объяснялось лишь попыткой договориться полюбовно и не раздувать пожар, но в итоге генеральному директору Ивану Савину все же пришлось выступить с официальной позицией.

Прецедент Кравцова оказался настолько резонансным, что КХЛ уже задумалась над изменениями в регламенте, дабы перекрыть подобные лазейки в будущем. Но в текущих реалиях шансы нападающего обязать клуб выплачивать зарплату в полном объеме через суд стремятся к нулю — юридическая база черно-белых полностью защищена регламентом.

Фото: hctraktor.org

Надежды Виталия на скорый обмен тоже выглядят сомнительно. В профессиональном спорте пойти на уступки бунтующему игроку — значит показать собственную слабость. Челябинский менеджмент вряд ли станет сбивать цену на свой актив под публичным давлением.

Пока Кравцов проходит курс лечения, у сторон еще есть время остудить эмоции и найти компромисс. Но пока форвард продолжает сжигать мосты публичными заявлениями, пространство для маневра сжимается. В этой войне регламента и амбиций проиграть могут оба: клуб рискует потерять лидера, а игрок — драгоценные месяцы карьеры.

Романтика больше не работает: «Спартак» уничтожил «Северсталь» и поставил вопрос о реформах

Матч против «Спартака» (0:8) превратился для череповецких болельщиков в кошмар наяву. Сначала красно-белые устроили настоящую корриду, забросив три самые быстрые шайбы с начала игры в истории КХЛ и окончательно спрессовав оборону гостей в крошку. Но главный итог этой встречи лежит за пределами итогового табло: череповчанам, похоже, пора серьезно пересмотреть свои взгляды на хоккей.

Ажурный, комбинационный и ультра-атакующий стиль «Северстали» Андрея Козырева давно стал визитной карточкой команды. На этот романтический хоккей приятно смотреть нейтральному болельщику, он дарит хайлайты и собирает просмотры. Однако реальность профессионального спорта диктует свои законы. Два последних розыгрыша Кубка Гагарина уже наглядно продемонстрировали главную уязвимость этого подхода. В играх навылет, где на первый план выходят плотность обороны, силовая борьба и игровая дисциплина, «раскатистая» «Северсталь» быстро упиралась в потолок и вылетала в первых раундах.

Казалось, что в регулярном чемпионате этот яркий хоккей гарантирует стабильный набор очков. Но старт нынешнего сезона показывает: система дала сбой и в гладком первенстве. Соперники окончательно раскусили череповецкие схемы, научились пользоваться провалами в защите и наказывают за малейший риск.

Фото: spartak.ru

Восьмишайбовый разгром от «Спартака» — не просто разовый сбой или неудачный день для вратарей. Это громкий тревожный звонок. Без надежного фундамента в собственной зоне, без готовности упрощать игру и действовать «по счету» романтический хоккей превращается в наивность. Тренерскому штабу «Северстали» необходимо вносить коррективы уже сейчас. В противном случае череповецкая сказка рисками обернется борьбой лишь за нижние строчки кубковой восьмерки.

Революция или шоу: тренеры КХЛ протестуют против предматчевых буллитов

КХЛ продолжает искать способы повысить зрелищность регулярного чемпионата, однако последняя инициатива лиги вызвала настоящую бурю в хоккейном сообществе. Речь идет о радикальной реформе: введении обязательной серии предматчевых буллитов перед стартовым свистком. По задумке функционеров, разогревочные броски должны добавить шоу для болельщиков и заранее задать высокий темп встрече. Но то, что на бумаге выглядит ярким маркетинговым ходом, на практике столкнулось с глухой стеной неприятия со стороны тренерского цеха.

Главные наставники клубов КХЛ отреагировали на нововведение предельно резко. Андрей Разин, никогда не скрывавший своего мнения, прямо назвал идею разрушительной для спортивной составляющей:

«Как я слышал из слов Морозова, нужно, чтобы быстрее люди на трибуны приходили. Как я представляю, в некоторых городах будет давка. Идея в принципе хорошая. Но смотрите, я тренер, моя команда выиграла серию, начинается овертайм, я скажу: «Ребята, поиграйте с шайбочкой». Да и вообще последние 10 минут на хрена мне рисковать, тоже в откат поиграем. Мне кажется, это не совсем правильно для зрелищности, мне кажется, смысл овертайма совсем пропадет. А в буллиты можно поиграть на раздевание», — продолжил свой спич в Казани Андрей Разин.

Куда категоричнее высказался Олег Браташ:

«Мне трудно найти здесь подходящие слова. Мне кажется, тому, кто это придумал, нужно к врачу обратиться», — со смехом заявил главный тренер «Адмирала».

В общем, тренерский цех единодушно новую реформу КХЛ не оценил: предматчевое шоу обесценивает классический овертайм и нарушает естественный рисунок игры. Если лига решит продавить изменения вопреки протестам, КХЛ рискует получить не только искажение спортивного принципа, но и недовольство самих клубов.