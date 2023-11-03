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Откройте вклад в Ак Барс Банке и получите ставку 30% годовых
К своему 30-летию Ак Барс Банк разыгрывает вклад со ставкой 30% годовых. Для участия в розыгрыше нужно до конца ноября открыть вклад «Делимся лучшим» на сумму от 10 000 до 500 000 рублей сроком на 3 месяца.
До конца года банк подведет итоги и выплатит 30 счастливчикам проценты по депозиту с учетом повышенной процентной ставки.
Открыть вклад можно в мобильном приложении, интернет-банке и в отделениях Ак Барс Банка.
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