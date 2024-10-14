Отключение воды в части Московского района Казани продлится до позднего вечера

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня часть домов в Московском районе столицы Татарстана осталась без воды из-за аварии на водопроводе. Водоснабжение возобновят в 22 часа, сообщили в пресс-службе казанского МУП «Водоканал».

Авария случилась у дома №41г по улице Серова. Временное отключение воды затронуло следующие адреса:

ул. Блюхера, д. 2, 4, 6, 9, 9а, 79, 81а и 85;

ул. Восход, д. 2, 2А, 3, 3в, 5, 5а, 7, 11, 5Б, 13, 13г, 15, 16 и 16а;

ул. Восстания, д. 67, 69, 59а, 61а и 63а;

ул. Серова, д. 15, 17, 19, 29, 35, 37, 41 и 41а;

ул. Соловецких Юнг, д. 21 и 29;

ул. Шамиля Усманова, д. 3/2, 7, 9, 9а, 11 к. 2, 11а, 11б, 11в, 11д, 13, 13а, 14, 15, 15а, 17, 17а, 19, 19 к. 1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25б, 26, 27а, 28 и 28а;

ул. Энергетиков, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 10а и 10б.

Автоцистерны с водой были размещены у домов №4 по улице Блюхера, №16 по улице Восход, №13–15 по улице Шамиля Усманова, №3 по улице Восход и №11в по улице Усманова.