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«Откажись от семьи, если она не с нами»: что грозит главе ячейки Свидетелей Иеговы*
В Кировском суде Казани начались прения по делу Алексея Герасимова, которого обвиняют в управлении экстремистской организацией – казанской ячейкой Свидетелей Иеговы*. О запрете переливания крови, отказе от государства и семьи – в репортаже «Татар-информа» из зала суда.
«К непризнанию вины суду нужно отнестись как к желанию избежать ответственности за содеянное»
На заседание пришли 13 человек, не считая подсудимого и адвоката. При встрече все они обнимались, улыбались друг другу и делились историями из жизни – такая атмосфера царила сегодня в суде.
Начались прения, первое слово предоставили государственному обвинителю.
«В процессе судебного следствия вину Герасимов не признал, однако считаю, что к непризнанию Герасимова суду нужно отнестись критически – как к желанию избежать ответственности за содеянное. Так как множество свидетелей подтверждают его вину. Также вина подсудимого установлена следующими доказательствами: показаниями свидетелей, которые подтвердили, что Алексей Герасимов организовывал тайные религиозные собрания. Помимо этого, в протоколе обыска, в жилище Герасимова были изъяты предметы и документы, свидетельствующие о его незаконной деятельности в экстремистской организации “Свидетели Иеговы”*», – сказала гособвинитель.
Помощник прокурора посчитала, что подсудимому необходимо назначить наказание в 8 лет колонии общего режима с запретом заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в общественных или религиозных организациях, на 5 лет.
«Заставлял отказываться от семьи, если они не входят в общину»
Что же сделал «старейшина»? По версии следствия, о том, что Свидетели Иеговы* запрещены на территории России и признаны экстремистской организацией, Герасимов прекрасно знал. В сентябре 2017 года он, являясь последователем и приверженцем этой организации, принял для себя решение не прекращать деятельность казанской ячейки, несмотря на законодательный запрет.
Ячейка функционировала в Кировском районе Казани. Герасимов, по версии следствия, предполагал, что в Татарстане живет большое количество его единомышленников и это поможет ему достаточно быстро найти «паству». Алексей назначил себя старейшиной – руководителем отделения в Казани.
С сентября 2017-го по февраль 2022 года Герасимов пропагандировал идеологию экстремистской организации «Свидетели Иеговы»* и вовлекал в деятельность ячейки казанцев, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.
Самопровозглашенный руководитель решал, когда и где будут собираться члены группы, искал новых участников, собирал деньги со сторонников, координировал проповедническую деятельность и лично агитировал потенциальных кандидатов на вступление в организацию.
Используя свой авторитет духовного лидера, Алексей Герасимов единолично решал, кого принять в организацию, хранил религиозную литературу и следил за ее распространением. Герасимов знал, что рано или поздно сотрудники правоохранительных органов обратят на них внимание, поэтому он начал обучать соратников методам конспирации и тактике общения.
Герасимов с соратниками собирались на конспиративных квартирах. Время от времени «духовный лидер» организовывал встречи с паствой в популярных кафе-фастфудах Казани. Часть собраний проходила онлайн – в приложении для видеоконференций.
Герасимов убеждал собравшихся в исключительности религиозного течения, которое проповедовал. По версии следствия, Герасимов на собраниях призывал участников ячейки разрывать родственные и семейные отношения с близкими, если они не являются членами общины.
Призывал отказываться от переливания крови в экстренных случаях, а также учил не признавать государство и отказываться от исполнения гражданских обязанностей. Членам паствы внушал превосходство перед всеми остальными религиями.
«Прошу оправдать за отсутствием состава преступления»
Адвокат считает, что его подзащитный законов не нарушал. Напротив, этот процесс нарушает права подсудимого на свободу вероисповедания, ведь в официальных организациях он никогда не состоял, а исповедовать религию законом не запрещено.
«В основу обвинения положено решение Верховного Суда РФ от 20 апреля 2017 года о ликвидации религиозной организации “Свидетели Иеговы”* и входящих в нее структур. Судебный акт запрещает деятельность организации, но не само учение. Обвинение даже не попыталось разграничить преступные действия от законных способов вероисповедания», – сказала адвокат Ева Шушина.
Также, по словам адвоката, организацию Свидетелей Иеговы* признали экстремистской и распустили в 2017 году. А Алексей Герасимов перестал быть ее участником гораздо раньше, еще в 2013 году.
«Также по инициативе стороны защиты оглашался список участников казанского отделения Свидетелей Иеговы*, и в нем не было Алексея Герасимова. Он там никогда не состоял. Данное обстоятельство подтвердила свидетель. Помимо этого, в предоставленных обвинением голосовых записях какой-либо экспертизой не установлено, что голос принадлежит моему подзащитному. Поэтому это нельзя считать доказательством», – дополнила адвокат.
К тому же, по словам защитника, засекреченные свидетели запутались в показаниях.
«Свидетели Васильцов и Огородников, описывая иерархию и наделяя моего подзащитного статусом "старейшины", ссылаются на идеологию организации и устав МРО Свидетелей Иеговы* города Казани. Согласно которому якобы запрещается переливание крови, следует отказаться от гражданских обязанностей и запрещено заключать брак с лицами иной идеологии. Данные сведения не соответствуют действительности», – отметила она.
Ева Шушина опровергла показания свидетелей, заявив, что в данный момент эти высказывания не соответствуют учению Свидетелей Иеговы*.
«Религия не дает права мужчине или женщине оставить свою семью, свидетели признают неразрывность семейных уз. Также они заинтересованы в том, чтобы дети получили хорошее образование, предусмотренное государством, а в случае болезни они ищут лучшего возможного лечения. Свидетели Иеговы* не практикуют исцеление верой, а те, кто считает использование донорской крови для переливания опасным, имеют право отказаться и попросить об альтернативных методах лечения. Это обосновывается возможностью заразиться заболеваниями ВИЧ, гепатит и прочими. За что наказывать Герасимова? И в чем он должен исправиться? С учетом изложенных доводов я прошу оправдать Герасимова за отсутствием в его действиях состава преступления», – подытожила адвокат.
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