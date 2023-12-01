«Откажись от семьи, если она не с нами»: что грозит главе ячейки Свидетелей Иеговы*

В Кировском суде Казани начались прения по делу Алексея Герасимова, которого обвиняют в управлении казанской ячейкой Свидетелей Иеговы*

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«К непризнанию вины суду нужно отнестись как к желанию избежать ответственности за содеянное»

На заседание пришли 13 человек, не считая подсудимого и адвоката. При встрече все они обнимались, улыбались друг другу и делились историями из жизни – такая атмосфера царила сегодня в суде.

Начались прения, первое слово предоставили государственному обвинителю.

«В процессе судебного следствия вину Герасимов не признал, однако считаю, что к непризнанию Герасимова суду нужно отнестись критически – как к желанию избежать ответственности за содеянное. Так как множество свидетелей подтверждают его вину. Также вина подсудимого установлена следующими доказательствами: показаниями свидетелей, которые подтвердили, что Алексей Герасимов организовывал тайные религиозные собрания. Помимо этого, в протоколе обыска, в жилище Герасимова были изъяты предметы и документы, свидетельствующие о его незаконной деятельности в экстремистской организации “Свидетели Иеговы”*», – сказала гособвинитель.

Помощник прокурора посчитала, что подсудимому необходимо назначить наказание в 8 лет колонии общего режима с запретом заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в общественных или религиозных организациях, на 5 лет.

В процессе судебного следствия вину Алексей Герасимов не признал Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Заставлял отказываться от семьи, если они не входят в общину»

Что же сделал «старейшина»? По версии следствия, о том, что Свидетели Иеговы* запрещены на территории России и признаны экстремистской организацией, Герасимов прекрасно знал. В сентябре 2017 года он, являясь последователем и приверженцем этой организации, принял для себя решение не прекращать деятельность казанской ячейки, несмотря на законодательный запрет.

Ячейка функционировала в Кировском районе Казани. Герасимов, по версии следствия, предполагал, что в Татарстане живет большое количество его единомышленников и это поможет ему достаточно быстро найти «паству». Алексей назначил себя старейшиной – руководителем отделения в Казани.

С сентября 2017-го по февраль 2022 года Герасимов пропагандировал идеологию экстремистской организации «Свидетели Иеговы»* и вовлекал в деятельность ячейки казанцев, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Самопровозглашенный руководитель решал, когда и где будут собираться члены группы, искал новых участников, собирал деньги со сторонников, координировал проповедническую деятельность и лично агитировал потенциальных кандидатов на вступление в организацию.

Используя свой авторитет духовного лидера, Алексей Герасимов единолично решал, кого принять в организацию, хранил религиозную литературу и следил за ее распространением. Герасимов знал, что рано или поздно сотрудники правоохранительных органов обратят на них внимание, поэтому он начал обучать соратников методам конспирации и тактике общения.

Герасимов с соратниками собирались на конспиративных квартирах. Время от времени «духовный лидер» организовывал встречи с паствой в популярных кафе-фастфудах Казани. Часть собраний проходила онлайн – в приложении для видеоконференций.

Герасимов убеждал собравшихся в исключительности религиозного течения, которое проповедовал. По версии следствия, Герасимов на собраниях призывал участников ячейки разрывать родственные и семейные отношения с близкими, если они не являются членами общины.

Призывал отказываться от переливания крови в экстренных случаях, а также учил не признавать государство и отказываться от исполнения гражданских обязанностей. Членам паствы внушал превосходство перед всеми остальными религиями.

Обвинение запросило назначить наказание в 8 лет колонии общего режима Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Прошу оправдать за отсутствием состава преступления»

Адвокат считает, что его подзащитный законов не нарушал. Напротив, этот процесс нарушает права подсудимого на свободу вероисповедания, ведь в официальных организациях он никогда не состоял, а исповедовать религию законом не запрещено.

«В основу обвинения положено решение Верховного Суда РФ от 20 апреля 2017 года о ликвидации религиозной организации “Свидетели Иеговы”* и входящих в нее структур. Судебный акт запрещает деятельность организации, но не само учение. Обвинение даже не попыталось разграничить преступные действия от законных способов вероисповедания», – сказала адвокат Ева Шушина.

Также, по словам адвоката, организацию Свидетелей Иеговы* признали экстремистской и распустили в 2017 году. А Алексей Герасимов перестал быть ее участником гораздо раньше, еще в 2013 году.

«Также по инициативе стороны защиты оглашался список участников казанского отделения Свидетелей Иеговы*, и в нем не было Алексея Герасимова. Он там никогда не состоял. Данное обстоятельство подтвердила свидетель. Помимо этого, в предоставленных обвинением голосовых записях какой-либо экспертизой не установлено, что голос принадлежит моему подзащитному. Поэтому это нельзя считать доказательством», – дополнила адвокат.

К тому же, по словам защитника, засекреченные свидетели запутались в показаниях.

«Свидетели Васильцов и Огородников, описывая иерархию и наделяя моего подзащитного статусом "старейшины", ссылаются на идеологию организации и устав МРО Свидетелей Иеговы* города Казани. Согласно которому якобы запрещается переливание крови, следует отказаться от гражданских обязанностей и запрещено заключать брак с лицами иной идеологии. Данные сведения не соответствуют действительности», – отметила она.

Ева Шушина опровергла показания свидетелей, заявив, что в данный момент эти высказывания не соответствуют учению Свидетелей Иеговы*.

«Религия не дает права мужчине или женщине оставить свою семью, свидетели признают неразрывность семейных уз. Также они заинтересованы в том, чтобы дети получили хорошее образование, предусмотренное государством, а в случае болезни они ищут лучшего возможного лечения. Свидетели Иеговы* не практикуют исцеление верой, а те, кто считает использование донорской крови для переливания опасным, имеют право отказаться и попросить об альтернативных методах лечения. Это обосновывается возможностью заразиться заболеваниями ВИЧ, гепатит и прочими. За что наказывать Герасимова? И в чем он должен исправиться? С учетом изложенных доводов я прошу оправдать Герасимова за отсутствием в его действиях состава преступления», – подытожила адвокат.

* Решением Верховного Суда Российской Федерации от 20.04.2017 установлено, что деятельность религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации, в том числе местная религиозная организация Свидетели Иеговы города Казани, является экстремистской. Ее деятельность была запрещена.