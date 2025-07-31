Отказал «Салавату Юлаеву» и выбрал Нижнекамск: зачем Хафизуллин едет в «Нефтехимик»

Динар Хафизуллин в ближайшее время подпишет контракт с «Нефтехимиком». Вчера хоккеист официально покинул «Салаватом Юлаев». Почему переезд в Нижнекамск выглядит для защитника оптимальным продолжением карьеры – читайте в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

Хафизуллин не захотел играть в «Салавате Юлаеве» за 10 млн рублей в год

В течение двух предыдущих сезонов Динар Хафизуллин был фундаментальным игроком в обороне «Салавата Юлаева». После не самого удачного выступления в казанском «Ак Барсе» защитник лихо перезагрузил карьеру в Уфе.

В сезоне 2023/24 в 62 матчах регулярного чемпионата Хафизуллин набрал 25 (4+21) очков, а год спустя Динар практически повторил свой результат – 24 (0+24) очка в 65 встречах. В минувшем сезоне 36-летний хоккеист стал лучшим бомбардиром «Салавата Юлаева» среди защитников. Кроме того, в плей-офф Хафизуллин дошел вместе с уфимской командой до полуфинала Кубка Гагарина.

«Салават Юлаев» хотел сохранить у себя опытного защитника. Однако платить прежнюю зарплату Хафизуллину уфимцы были не в силах на фоне огромных долгов, повисших над клубом. К этому часу в СМИ фигурируют разные цифры, тем не менее многие источники сходятся в сумме – около 1,3-1,4 млрд рублей. В предстоящем сезоне команда из столицы Башкортостана будет существовать в условиях строжайшей экономии.

«Салават Юлаев» предложил Хафизуллину новый контракт с зарплатой примерно 10 млн рублей за сезон. То есть руководство попросило защитника подвинуться в деньгах в четыре раза, по сравнению с прежним контрактом. После двух успешных сезонов в Уфе хоккеист посчитал это предложение неприемлемым. Хафизуллин вышел на рынок свободных агентов и довольно быстро нашел себе новую команду.

Для «Нефтехимика» трансфер Хафизуллина – отличное приобретение

Нижнекамцы приятно удивляют в это трансферное окно своими селекционными решениями. С приходом на пост главного тренера Игоря Гришина «Нефтехимик» серьезно обновил состав, укрепив как атакующую, так и оборонительную линии.

Уязвимым местом «волков» в защите образца прошлого сезона было то, что многим хоккеистам недоставало опыта. Практически все оборонительные игроки «Нефтехимика», которые были в распоряжении Олега Леонтьева, были не старше 2000-2001 года, за исключением, пожалуй, только Никиты Хлыстова. В минувшем регулярном чемпионате в Нижнекамск, разумеется, приезжали возрастные защитники. Можно вспомнить Богдана Киселевича или Михаила Пашнина. Но их выступления в «Нефтехимике» язык не повернется назвать удачными. Оба игрока бесславно покинули нижнекамский клуб.

В предстоящем сезоне с учетом трансфера Динара Хафизуллина оборона «волков» выглядит следующим образом:

Первая пара: Хафизуллин – Профака Вторая пара: Сериков – Пастухов Третья пара: Леонтьев – Хлыстов Четвертая пара: Кудашов – Чмыхов.

Выглядит недурно. Помимо этого, в системе «Нефтехимика» достаточно талантливых молодых ребят, которые по ходу следующего сезона могут усилить команду. Первый кандидат – Тимур Хайруллин, весьма неплохо проявивший себя в июле на предсезонных сборах.

«Нефтехимик» раскошелился на контракт Хафизуллина

Что касается зарплаты, то в Нижнекамске Динар Хафизуллин заработает в следующем году без учета бонусов приблизительно 30 млн рублей. 36-летний защитник наряду с Александром Дергачевым, Андреем Белозеровым и Евгением Митякиным станет самым высокооплачиваемым игроком команды.

В «Нефтехимике», как впрочем и в московском «Спартаке», есть негласное правило, согласно которому хоккеисты не могут зарабатывать больше определенной суммы. К слову, в стане «красно-белых» это цифра значится в районе 50 млн рублей.

Нижнекамцы, в силу ограниченного бюджета, ставят, как правило, лимит в 30 млн рублей. Подобные суммы в «Нефтехимике» платят или главным звездам, или игрокам, которые проявили себя ярко в течение нескольких сезонов.

Динар Хафизуллин, вопреки своему возрасту, приходит в «волчью стаю» на самые что ни на есть лидирующие роли. Игорь Гришин однозначно доверит хоккеисту первое большинство в команде, да и веса, авторитета Хафизуллину хватит, чтобы держать здоровый микроклимат в раздевалке. Все же как-никак защитник является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе СКА.

Татарские корни Динара Хафизуллина, безусловно, добавляют символизма и аутентичности его пребыванию в «Нефтехимике». В «Ак Барсе», самом крупном хоккейном клубе Татарстана, Хафизуллин не смог вписать свое имя в число лучших игроков команды. Возможно, с положительной стороны защитнику удастся запомниться в «Нефтехимике».